دينا: لم تراودني فكرة ارتداء الحجاب.. "ومش هبطل رقص حتى لو ابني رفض"

تحدثت الفنانة الاستعراضية دينا، عن مدى تقبل فكرة ارتدائها الحجاب، حيث ذكرت أنها لم تراودها الفكرة بعد، وذلك خلال حوارها في برنامج "قصة حلم"، الذي يُعرض على شاشة "لنا" السورية، مع الإعلامية رابعة الزيات.

وعن صورها مع الفنانة فيفي عبده، أكدت أنها صديقة وتجتمع بها دائمًا، كما أنها ترى أن فستان الفنانة رانيا يوسف المثير للجدل والذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40، أنها كانت خطوة جريئة من "يوسف"، وأخطأت في هذا الموقف، ولكنها اعتذرت بشكل لطيف ويجب على الناس مسامحتها.

وأشارت إلى أنها تحب قضاء معظم الأوقات مع نجلها ولكنه يسافر إلى سويسرا ليتلقى تعليمه، مؤكدةً أن أحلام ابنها هي بمثابة الأمل في حياتها، لأنه إذا حقق أحلامه ستسعد بذلك وتفرح كثيرًا، لكن إذا عارض ابنها رغبتها في الرقص لن تتوقف.

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