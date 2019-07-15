فيديو وصور.. مفاجأة صادمة واجهت لاعبة أمريكية "خلعت كل ملابسها" أمام الجميع

حيلة ذكية، لجأت لها المقاتلة الأمريكية أسبن لاد، لـ"تخفيف وزنها"، قبل صعودها على الميزان أمام الحكام في الألعاب القتالية المختلطة "MMA"، لكي تصنف مع فئة أقل من طولها ووزنها الحقيقي ما يجعلها أكثر حظا للفوز في المنافسات دورة "UFC Fight Night 155"، في مدينة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولم تكتفِ "أسبن" بالنظام الغذائي والرياضي المسبب للخسارة السريعة لسوائل بالجسم، حيث قررت التجرد من كل ملابسها، قبل الصعود على الميزان، للمساعدة على تخفيف وزنها، ما أدى إلى إحاطتها بطوق من القماش الأسود، حملته سيدتان حول المقاتلة الأمريكية، حتى لا يظهر جسدها العاري.

وذكر موقع MMA Junkie، أن الشابة الأمريكية هبطت بصعوبة شديدة من على الميزان، كما أنها ارتدت ثيابها بصعوبة أيضا، ثم شربت مجموعة من السوائل، لتعوض جسدها عما فقده، ثم استعرضت عضلاتها أمام الحضور.

اقرأ أيضا: بالفيديو احتفال لاعبة أمريكية بعد هدفها في إنجلترا يضعها في مأزق

Advertisements

وعلى الرغم من نجاح الشابة الأمريكية ذات الـ24 ربيعا، في المشاركة في وزن أخف، إلا أنها هُزمت خلال 16 ثانية في أول مباراة لها بـ"UFC Fight Night 155"، أمام اللاعب الهولندي جيرمين دي راندامي، عن طريق الضربة الفنية القاضية.

وتعتمد حيلة "تخفيف الوزن" على خسارة السوائل بالجسم، قبل الصعود على الميزان، على أن تسترد وزنها بعد ذلك سريعا، ما يؤثر على الصحة الجسدية.

​