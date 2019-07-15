طريقة عمل سلطة الذرة

"سلطة الذرة" من الأطعمة الصحية، التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير سلطة الذرة، على طريقة الشيف أسامة السيد، الذي نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المقادير

1 كوب ذرة صفراء.

2/1 كوب طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ورق كرنب أحمر.

4/3 كوب فلفل ألوان مُقطع قطع صغيرة.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

بصل متوسط مفروم.

2/1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

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ملعقة صغيرة بشر ليمون.

ملح.

2/1 كوب كزبرة خضراء مفرومة.

4/1 ملعقة صغيرة شطة مطحونة.

طريقة التحضير

- خلط الذرة مع الفلفل.

- إضافة الزيت مع عصير الليمون والكمون والبصل والشطة والطماطم وبشر الليمون.

- إضافة الكزبرة مع الخليط، ثم إضافة الملح.

- وضع ورق الكرنب في طبق التقديم.

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