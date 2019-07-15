بالفيديو| كيف تستخدم المروحة دون الإصابة بأمراض؟

قالت الدكتورة مروج جلال أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، إن استخدام المراوح والتكييفات بشكل خاطئ قد يتسبب بالإصابة بالشلل الوجهي ومشكلات في التنفس وإصابات في منطقتي الظهر والرقبة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية الإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، أن الشلل الوجهي ينجم عنه الإصابة بأعراض خطيرة مثل عدم القدرة على البلع وعدم القدرة على رفع الحواجب إلى أعلى، والصعوبة في الكلام.

Advertisements

ونصحت مروج، بتشغيل المكيف على درجة 25 أو 26 درجة، ومن الأفضل وضع التكيف خارج الغرفة، كما نصحت أيضًا بتشغيل التكييف لمدة 3 ساعات فقط وبعدها تشغيل المراوح بشرط ألا تكون موجهة إلى أي شخص حتى تكون آمنة الاستخدام.

​