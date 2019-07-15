"شفاطة" تقتل سيدة بريطانية.. وقلق بين ذوي الاحتياجات والأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

توفيت امرأة في إنجلترا بعد استخدامها لشفاطة (شاليموه) معدنية قابلة لإعادة الاستخدام، عقب اختراقها لرأسها، بحسب موقع "livesince".

كانت إيلينا ستروثرز-غاردنر، البالغة من العمر 60 عامًا، تحمل كأسًا مع شاليموه معدنية 10 بوصة من الصلب الذي لا يصدأ، فسقطت على الأرض ما أدى إلى اختراق الشاليموه لعينها وتشوهت على الفور، فضلًا عن إصابات خطيرة في الدماغ، قبل أن تفارق الحياة

وأوضحت صحيفة "التايمز" الأمريكية أن العديد من المدن والولايات الأمريكية قد حظرت بالفعل الشاليموه المصنوعة من البلاستيك للحد من دخول البلاستيك إلى البيئة، ومن المقرر أن يسري حظر مماثل في إنجلترا في أبريل 2020.

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لكن الحظر آثار القلق بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمدافعين عنهم، حيث أوضحوا إن الحظر يجعل الحياة أكثر صعوبة لهم إذ يعتمدون عليها بشكل كبير، بينما يمثل الشاليموه المعدنية خطرًا على سلامتهم.

وقال زوج السيدة المتوفاة في بيان صحفي، إن الشاليموه المعدنية خطر على الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ربما يؤدي إلى الوفاة، ولذلك يفضل استخدام غطاء للتحكم بحركة الشاليموه أثناء الاستخدام.

وفي عام 2016، استرجعت شركة ستاربكس 2.5 مليون ماصة من المعدن غير القابل للصدأ بسبب تقارير عن أطفال صغار تعرضوا لجروح في الفم، وفقًا للجنة سلامة المستهلك الأمريكية.