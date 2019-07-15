إنستقرام … ديما قندلفت في إطلالات جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 01:33 صباحاً - ديما قندلفت تُعتبر واحدة من أكثر النجمات شهرةً في الوطن العربي، لا سيّما وأنها ممثلة موهوبة جدًّا وأعمالها الدرامية لطالما نالت إعجاب النقاد والجمهور على حدّ سواء، أما في ما يتعلق بالموضة والأناقة، فاطلالاتها كانت سابقًا تتسم بالأسلوب الأنثوي الناعم، أما مؤخرًا فقد لاحظنا من خلال متابعة حسابها على انستقرام، أنّ أسلوبها في الموضة أصبح يتجه نحو الجرأة والنمط المتمرد، والمواكب للموضة، والسبب ربما أنّ الموضة بشكل عام اتجهت نحو الجرأة، ومعظم النجمات اعتمدن هذا الأسلوب، وإليكِ بعض أبرز أزياء ديما قندلفت الجريئة التي اعتمدتها مؤخرًا.

أزياء مقلمة للظهور بـ لوك عصري وعملي



فستان سهرة باللون الأصفر اختارته ديما قندلفت

ديما قندلفت في فستان سهرة باللون الأصفر



مؤخرًا وفي إحدى جلسات التصوير شاهدنا ديما قندلفت وقد اختارت فستان سهرة بتصميم جريء ولافت باللون الأصفر الميتالك، من دون أكمام، ومحدد الخصر، تنورته كلوش وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه أقراطًا بارزة زينت من خلالها اللوك.

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جمبسوت أسود اختارته ديما قندلفت على السجادة الحمراء

جمبسوت أسود من أنطوان القارح اختارته ديما قندلفت





في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء شاهدنا ديما قندلفت وقد اختارت جمبسوت بتصميم جريء، جمع بين الأناقة والعصرية من “أنطوان القارح” Antoine Kareh باللون الأسود، مصنوعًا من قماش الدانتيل والشيفون، وقد اختارت معه مجوهرات مرصعة بأحجار باللون الأخضر.





تنسيق جريء باللون البيج اعتمدته ديما قندلفت

تنسيق جريء اعتمدته ديما قندلفت





التوب القصيرة مع التنورة إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد شادهنا ديما قندلفت وقد اختارت هذه الموضة على تنسيق من الدانتيل باللون البيج، عبارة عن توب أوف شولدر مع تنورة بخصر عالٍ وقصيرة، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون البيج، ونظارات شمسية لها عدسات باللون الفضي المعدني، أضافت من خلالها لمسات من العصرية.



انستقرام ديما قندلفت يبرز اطلالاتها الجريئة شاهد الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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