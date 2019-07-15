إنستقرام … إطلالات النجمات خلال السفر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 01:33 صباحاً - في أشهر الصيف تكثر الرحلات والمشاوير، وجميع النساء يذهبن في إجازة لأماكن مختلفة على البحر أو الجبل، أو في العواصم العالمية، والنجمات يكنّ أول من يقمن بهذه الرحلات، ولا سيّما بعد أشهر التصوير الطويلة أو الحفلات الغنائية، وكونهنّ حريصات دائمًا على التألق بأجمل الاطلالات، فلذلك يعملن جاهدات على اختيار أجمل تصميمات الأزياء العملية والأنيقة، حتى أثناء السفر، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية اليومية لجميع اللحظات التي يعشنها، فلا بد أن يحافطن على التألق والأناقة، واليوم من انستقرام اطلالات النجمات خلال السفر جمعناها لكِ بالصور لتستوحي منها بدوركِ بعض الأفكار.



نجوى كرم في جمبسوت أحمر خلال السفر

نجوى كرم اختارت جمبسوت أحمر خلال السفر





نجوى كرم لطالما دخلت قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة في فساتين السهرة، والحقيقة أنّ اطلالاتها الكاجوال أيضًا أنيقة وناعمة حتى خلال السفر، مثل هذا اللوك الذي شاهدناها فيه مؤخرًا في المطار، وقد نسقت جمبسوت باللون الأحمر بتصميم مميز مزين بحزام قماشي على الخصر، مع حقيبة كتف كبيرة باللون الزهري اختارتها من “شانيل” Chanel ونظارات شمسية بقصة الطيار.





ميريام فارس في تنسيق شبابي في الجينز

ميريام فارس في لوك عصري خلال السفر





ميريام فارس أنهت حفلاتها وانطلقت لقضاء إجازتها الصيفية، وخلال السفر نسقت لوك شبابيًّا كاجوال ومريحًا، اختارت فيه بنطلون جينز باللون الأزرق بقصة أرجل واسعة، نسقت معه تيشرت قطنية مزينة بحبات براقة من الكريستال الملون، وأكملت اللوك بشنطة يد كبيرة من القش من “ميوميو” MiuMiu وقبعة عصرية باللون الزهري.





جويل ماردينيان في لوك مريح خلال السفر

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جويل ماردينيان في جمبسوت جينز



جويل ماردينيان تعشق السفر وكل فترة نراها في مدينة مختلفة، وهي حريصة أن تستعرض اطلالتها خلال السفر، مثل هذا اللوك الذي رصدناه لها في المطار وقد اعتمدت فيه جمبسوت من الجينز الأزرق بقصة مريحة، نسقت معه صندلًا من دون كعب، وشنطة يد كبيرة من الجلد باللون البرتقالي، كلاهما من “هرمس” Hermes وأكملت اللوك بقبعة بتصميم شبابي.





نسرين طافش في لوك صيفي خلال السفر

نسرين طافش في فستان ماكسي معرق



أما نسرين طافش فقد فضلت اعتماد لوك أنثوي خلال السفر، اختارت فيه فستان ماكسي معرقًا بالورود بألوان الباستيل الهادئة، وقد نسقت معه صندلًا باللون الفضي المعدني، وشنطة يد من الجلد باللون الأصفر من “برادا” Prada، وقبعة كبيرة من القش، وزينت اللوك بأقراط على شكل ورود زهرية.



ملابس مريحة للسفر على طريقة سيلينا غوميز



انستقرام اطلالات النجمات خلال السفر، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.