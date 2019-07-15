الفستان الكاب اجمعت عليه معظم النجمات .. ما سره ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 01:33 صباحاً - أصبح الفستان بصيحة الكاب من التصاميم الأساسية التي يحرص المصممون على إدراجها ضمن عروضهم. ويعد الفستان الذى يحتوى على قطعة إضافية " الكاب"، من أهم القطع التى تعد موضة لفساتين السواريه. كما سيطر هذا التصميم على معظم مجموعات كوتور خريف 2019، ويبقى القطعة المفضلة لدى معظم النجمات، خصوصاً على المسرح والسجادة الحمراء. يوحي هذا الفستان بإطلالة ملكية ، ويمنح للجسم طولاً، كما يساعد على إخفاء الشوائب. فما سرّ تصميم الفستان الكاب؟

نجمات بصيحة الكاب



صيحة بأسلوب شرقي

تعكس صيحة فستان الكاب طابعاً شرقياً في اطلالتها، خصوصاً أن الكاب يأتي لينسدل على الأكتاف بأسلوب شبيه باطلالة العباية. وقد اشتهرت دور عالمية عديدة باعتماد هذه الصيحة على رأسهم دار فالنتينو التي تميزت بفساتينها المزينة بكابات طويلة، كذلك الحال مع ستيفان رولان الذي يعشق هذا الأسلوب بشدة ويدخله في غالبية تصميماته. كما رأينا ذلك، مرات عديدة مع توم فورد ورالف أند روسو وجان بول غوتييه وغيرهم كثر… حتى المصممين العرب لهم بصمتهم الخاصة في هذا المجال، أمثال نيكولا جبران وايلي صعب ورامي القاضي وزهير مراد وحسين بظاظا.

طبعاً كل مصمم له نظرته الخاصة في هذا المجال ويمكن أن يقدم التصميم بأسلوبه الخاص، سواء أكان قصيراً أو طيولاً.

نجمات بصيحة الكاب



نجمات عديدات تبنين هذه الصيحة

اللافت أن النجمات العربيات كانت أول من انجذب الى هذه الصيحة، ورصدناهن متألقات بتصميمات متنوعة وجميلة ، وعلى رأسهن نجوى كرم التي اختارت فستاناً فوسفورياً يلفت الأنظار بشدة. أما بلقيس، فاختارت فستاناً طويلاً بثنيات يأتي بأسلوب الكاب. في حين، وعلى ما يبدو أن اليسا هي من المولعات بشدة بهذا التصميم وقد ارتدت أزياء بهذه القصة في مناسبات عديدة، منها بأسلوب كلاسيكي كالفستان الأبيض ومنها بأسلوب بوهيمي حالم كالفستان التركواز ذو الكاب المصنوع من الشيفون.

حتى النجمات العالميات لم يوفرن هذه الصيحة وتألقن بها بشكل لافت ومميز أمثال كيم كاردشيان وكايتي بيري وميغان ماركل وغيرهن كثر…

نجمات بصيحة الكاب



أسلوب اراتداء فستان الكاب

ان صيحة فستان الكاب مميزة جداً ولها أثر كبير، لذا عليك أن تنسقي معها تفاصيل متناغمة.



- أضيفي المجوهرات ذات الطابع الشرقي البارز، التي ستضفي عليها لمسة مميزة.

- نسقي مع هذه الصيحة حذاء بمعب عالي وابتعدي عن الأحذية المسطحة.

- ارفعي شعرك بأسلوب شينيون ناعم لكي تسلطي الضوء على الكاب.

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