كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 01:33 صباحاً - القبعات الخوص من القطع الأساسية التي تعتمدها الصبايا في الصيف عامة، إلا أنّ المحجبات منهنّ لم نكن نتوقع أن تنسقنها مع لفات الحجاب بهذه الطريقة المميزة، لتحصلي أنتِ أيضًا على اطلالة مميزة وصيفية، وبالوقت نفسه تحمي نفسكِ من أشعة الشمس.

الكثير من مدونات انستقرام اخترن القبعة الخوص بطريقة مميزة مع لفات الحجاب، ولكي تستلهمي الكثير من الأفكار لهذا اللوك، إليكِ لفات حجاب مع قبعات الخوص آخر موضة هذا الموسم.

قبعات الخوص البيج مع لفات الحجاب باللون البني الطوبي

قبعات الخوص البيج مع لفات الحجاب باللون البني الطوبي





من الذكاء أن تختاري درجات ألوان من لفات الحجاب تكون متناغمة مع بعضها، كاختيار الفاشينيستا عالية، للحجاب باللون الطوبي من خامة الكتان الناعمة، مع قبعة الخوص البيج، ونسقتها مع فستان باللون الأبيض الثلجي لاطلالة مثالية في فصل الصيف.

قبعات الخوص مع الحجاب والفساتين الشيفون

قبعات الخوص البيج مع لفات الحجاب باللون البني الطوبي





إذا كنتِ تستعدين لحضور مناسبة مهمة بنهار الصيف، جربي هذا اللوك من المدونة عالية مع الفستان الصيفي الشيفون، ولفة الحجاب باللون الأسود، مع القبعة، ومن الممكن أن تنسقي معهما شنطة من الجلد الطبيعي، لتبدي متناغمة أكثر مع الطبيعة، لاطلالة غير متلكفة ومناسبة لكل الفتيات.

قبعة الخوص النسائية مع التنسيق المحايد

قبعات الخوص البيج مع لفات الحجاب باللون البني الطوبي





من التنسيقات التي أعجبتنا أيضًا، هو تنسيق المدونة العالمية صوفيا جودسون للقبعة الخوص النسائية باللون الأوف وايت، مع فستانها وحجابها بالدرجات نفسها، للوك يجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، ستبدين وكأنكِ سيدة في كامل أناقتها من زمن الستينيات.

Advertisements



قبعة الخوص مع الفساتين القصيرة لاطلالة مريحة

قبعة الخوص مع الفساتين القصيرة لاطلالة مريحة



تعتمد مدونة الموضة المصرية سارة صبري الفساتين القصيرة مع الكشكش بشكل كبير، وتنسق معها البنطلون الأبيض، وشبشبًا مريحًا عصريًّا، ستكون قبعة الخوص لمسة كاجوال تضيفينها للّوك، مع شنطة الظهر الذي كان من الأفضل أن تكون بدرجات القبعة والشوز نفسها، أو بلون الفستان للوك متناغم أكثر.

اقرأ أيضا:

بدل للمحجبات نسقيها على طريقة بلوجرز إنستقرام

فساتين صيفية للمحجبات ارتديها على الشاطىء

فساتين البولكا دوت أحدث خيارات البلوجرز المحجبات