بـ "هوت شورت وشعر منكوش".. ناهد السباعي تستعرض مهاراتها على "الماسورة" من جديد

عادت الفنانة الشابة، ناهد السباعي، تستعرض مهاراتها من جديد من خلال "اللعب على الماسورة"، عقب توقفها منذ شهر رمضان الماضي، وظهرت الفنانة مرتدية "ستوميك" مكشوف البطن، مع "هوت شورت" غامق اللون.

وظهرت الفنانة بشعر "منكوش" غير منسدل، وهي تربطه خلال ممارسة الرياضة.

وتفاعل العديد من المتابعين والمتابعات، على الصور التي شاركت بهم الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي حصدت نحو 1500 تسجيل إعجاب.

ناهد السباعي بنفس الحركات في رمضان

تلك الحركات الرياضية، لم تكن المرة الأولى التي تستعرضها "السباعي"، فكانت أثارت الجدل من قبل خلال شهر رمضان الماضي، بعدما ظهرت بأزياء رياضية ضيقة، تتكون من بنطلون طويل قاتم اللون، و"توب" فاتح اللون، خلال تمايلها على عمود، داخل إحدى صالات "الجيم"، مرفقة تعليقة باللغة الإنجليزية: "عُدت من جديد للياقة، أتمنى الاستمتاع بالرقص"، مرفقة عدة هاشتاجات "الرقص" و"الحب" و"الصحة".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع عودة الفنانة الشابة إلى الرقص، بما يزيد عن 9 آلاف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، أبرزها: "صباح الرياضة والرشاقة ربنا يسعد كل أوقاتك بكل خير"، و"إحنا في رمضان روحي تعبدي بدل الرقص"، و"الممثلة الوحيدة اللي بتستغل وقت فراغها في حاجة مفيدة"، و"إنزلي لتكسر رقابتك".

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