الامارات | إطلاق فعاليات المخيم الصيفي الثقافي في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات المخيم الصيفي الثقافي في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة رسمياً، أمس، فعاليات المخيم الصيفي الثقافي، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في مركز عجمان الثقافي.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «اطلعنا اليوم على ورش العمل التي تقام ضمن المخيم الصيفي، ولمسنا من خلال هذه الزيارة أن مثل هذه المخيمات والورش، بما تتضمنه من برامج غنية تسهم في بناء قاعدة ثابتة من الشباب الطموح، ليكونوا نواة فعالة في خدمة مجتمعهم وأوطانهم، خصوصاً أن هذه المخيمات تغطي العديد من المجالات، مثل العلوم والفنون والعمارة والتصميم والابتكار والفضاء، وتشرف عليها نخبة من المؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة».

من جهتها، أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن «ورش العمل الإبداعية في المخيم الصيفي الثقافي يتم تقديمها بأسلوب يجمع بين العلم والثقافة، والمتعة والترفيه، بما يرسخ الأهداف المرجوة من الورش، ويسهم في اكتشاف مواهب مبدعة في مختلف المجالات المقدمة، ويفتح فضاءات وآفاقاً أوسع من الإنتاج الإبداعي لدى الأجيال الصاعدة، ويكسبهم المهارات المعرفية في المجالات الإبداعية لتكون هذه المهارات والخبرات أساساً قوياً لاختيار توجهاتهم الإبداعية المستقبلية».

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وقالت نورة الكعبي: «مع بداية العطلة الصيفية يبدأ أولياء الأمور في البحث عن أفضل المواقع، والسبل التي تضمن لأبنائهم قضاء عطلة صيفية مفيدة ومرحة في الوقت ذاته، وهنا يأتي دور المخيمات الصيفية، التي توفر للأبناء الفرص للاستفادة من وقتهم خلال فترة العطلة. وقد عملنا في الوزارة على إعداد برنامج المخيم الصيفي الثقافي، بما يضمن تحقيق تلك المتطلبات، بالتعاون مع مؤسسات ثقافية في الدولة، لتوفير التجارب والخبرات التي تنمي وتحفز مجموعة متنوعة من المهارات والمواهب».

وتجول النعيمي والكعبي على ورش العمل، التي ضمت ورشة عمل بعنوان «صناعة المجوهرات باستخدام المواد المستدامة»، والتي أشرفت عليها الفنانة والمصممة الإماراتية عزة القبيسي، حيث تكسب هذه الورشة المشاركين مهارات في مجالات تصميم وتشكيل المجوهرات، والخطوات والمواد اللازمة لصناعتها.

كما تضمن اليوم الافتتاحي للمخيم، ورشاً أخرى، جاءت بعنوان «العيش على المريخ»، بإشراف رافي تيشكيريان، مصمم الفضاء، والأستاذ المساعد في معهد دبي للتصميم والابتكار، وورشة «التحليل الإبداعي للشخصيات» قدمها متخصصون من «ري أوربان ستوديو»، وورشة «فن الكونكريت 1.1» بإشراف الفنانة فرح نصراوي.

وتقام فعاليات المخيم الصيفي الثقافي في المراكز الثقافية التابعة للوزارة في كل من: الظفرة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ودبا الفجيرة، ومسافي.