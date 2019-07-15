الامارات | «الروبوت النملة» يستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الروبوت النملة» يستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون من مختبر البروفيسور، جامي بايك، السويسري روبوتات صغيرة، يبلغ وزن الواحد منها 10 غرامات، واستوحوا الفكرة من حياة النمل: فالروبوتات الصغيرة تستطيع التواصل مع بعضها، وتوزيع الأدوار في ما بينها، وإنجاز أعمال معقدة من خلال العمل الجماعي.

ومن المعروف على المستوى الفردي أن كل نملة تتمتع بالقوة والذكاء، لكن على المستوى الجماعي يستطيع النمل القيام بأعمال معقدة وتفادي الأعداء.

ووفقاً للبحث الذي نشرته مجلة «نيتشر» في عددها الأخير، تبدي الروبوتات على المستوى الفردي قليلاً من الذكاء، لكنها قادرة على التواصل والتحرك بشكل جماعي. ويمكن إعادة ضبطها، وهي بسيطة في هيكلها، ورغم ذلك تستطيع أن تقفز، وأن تزحف لاستكشاف جميع أنواع الأسطح، ويمكن للروبوتات سريعاً كشف أي عقبات والتغلب عليها، وتحريك أشياء أكبر وأثقل منها بكثير.

وأطلق على الروبوتات ذات الأرجل الثلاث، التي تشبه شكل حرف «تي» باللغة الإنجليزية (T)، اسم «تريبوتس»، ويمكن تجميع الواحد منها في دقائق قليلة. وهي مزودة بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار من أجل أغراض الاستكشاف والتواصل.