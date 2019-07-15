الامارات | «جمعة الماجد» ينظم ورشة إدارة الفوضى الورقية والرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة الماجد» ينظم ورشة إدارة الفوضى الورقية والرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، ورشة بعنوان «إدارة الفوضى الورقية والرقمية»، قدمها أحمد عثمان أحمد، استشاري إدارة المحتوى المؤسسي (ECM)، وعضو المجلس الدولي للأرشيف (ICA)، وحضرها 42 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بموضوع الأرشفة الورقية والإلكترونية.

وقال أحمد عثمان عن الهدف من هذه الورشة: «أثبتت الإحصاءات أن 80٪ من الأوراق التي نجمعها لا نحتاج إليها، فأصبحنا نعيش في فوضى ورقية، ثم انتقلنا في عصرنا الحالي إلى الفوضى الرقمية، وأصبحنا نخزن الكثير من الملفات والصور التي لن نستعملها في حواسيبنا، وهواتفنا الذكية، فكان الهدف من هذه الورشة هو التعرف إلى أسباب ومضار الفوضى الورقية، وداء التخزين الرقمي الذي بدأ يتفشى الآن». بدأت الورشة بتوضيح أهمية تنظيم الملفات الورقية والرقمية، مع ذكر أسباب تراكم الأوراق والملفات الرقمية، ثم استراتيجية تنظيم الملفات الرقمية والورقية. ثم تحدث أحمد عثمان عن مرحلة التحول إلى الرقمية، والاستغناء عن الأوراق، والتخزين الرقمي، وكيفية الاستفادة منه دون أن يصبح مشكلة مع كثرة الملفات. وكان آخر محور في الورشة هو أنظمة إدارة الوثائق (DMS).