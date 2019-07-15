الامارات | «رجل طائر» فوق الشانزليزيه

شكرا لقرائتكم خبر عن «رجل طائر» فوق الشانزليزيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم بطل العالم للدراجات المائية، الفرنسي فرانكي زاباتا، عرضاً يقطع الأنفاس خلال الاستعراض التقليدي باليوم الوطني لفرنسا في باريس، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزليزيه.
وقام زاباتا بعرضه على لوحه الطائر (فلايبورد) الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية. وقبيل العرض قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، إن هذا اللوح الطائر «سيسمح باختبار العديد من إمكانات استخدامه، مثل تحويله إلى منصة لوجستية طائرة وحتى منصة هجومية» للعسكريين.
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