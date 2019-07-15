الامارات | مصعد بلا حبال بالجناح الألماني في «إكسبو دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصعد بلا حبال بالجناح الألماني في «إكسبو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار مشاركتها في فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، المزمع افتتاحه بعد عام ونصف العام، تعتزم شركة «تيسين كروب» استعراض مصعد «ملتي» (MULTI)، أول نظام مصاعد في العالم من دون حبال لناطحات السحاب. وتم اختيار النظام المبتكر والرائد من «تيسين كروب للمصاعد» كواحد من المشروعات المميزة في «إكسبو». وسيتم إطلاق «ملتي» تحت رعاية الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة في الجناح الألماني.

وفي السياق، قال بيتر والكر، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسين كروب للمصاعد»: «تعد دبي مركزاً تجارياً عالمياً، ووجهة سياحية مرموقة، فهي توفر منصة مثالية لأحدث الاختراعات، وتجتذب الأفراد والشركات من مختلف أنحاء العالم. ومن شأن نظام (ملتي) للمصاعد أن يدعم هذا التوجه، حيث سيقدم لزوار (إكسبو 2020) لمحة حول قدرة التقنيات المتقدمة على دعم قطاع التنقل الحضري».وكانت الشركة قد كشفت عن نظام «ملتي» للمصاعد للمرة الأولى في يونيو 2017، في برج الاختبار التابع لها، والبالغ ارتفاعه 800 قدم في روتويل بألمانيا.

ويمثل النظام إنجازاً غير مسبوق في قطاع المصاعد، فهو يستخدم محركات خطية في كل مقصورة فردية دون أي حبال على الإطلاق، ويمكنه التحرك أفقياً وعمودياً، وبشكل مائل أيضاً. وبدلاً من استخدام مقصورة واحدة في كل بئر، تتيح تقنية «ملتي» استخدام مقصورات متعددة تعمل ضمن حلقة، ما يتيح قدرة تنقل أعلى بنسبة 50%، ويقلص أوقات الانتظار.