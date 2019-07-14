تعرفي علي اتيكيت مناديل السفرة وطرق إستعمالها

لتتقني فن الاتيكيت يجب عليكِ التعرف على بعض الأمور واتباعها حتى تبقي الأكثر رقيّ أينما ذهبتِ واليوم سنتعرف على اتيكيت مناديل السفرة: تفاصيل ضرورية على مائدة الطعام.

اتيكيت مناديل السفرة

قومي بفرد منديل السفرة على فخديكِ، بعد أن يقوم الجميع بهذه العملية، خذي منديل السفرة من الطبق ومن ثم افرشيه.

بين الحين والآخر، استعملي منديل السفرة لتمسحي شفتيكِ بطريقة رقيقة، حتى لو لم تكن شفاهك قد تلطخت بالطعام من الأصل.

إذا أردتِ النهوض عن السفرة، فلا تضعي المنديل على المائدة، بل اتركيه على مقعدك.

بعد أن تنتهي من تناول طعامك، قومي بطيّ المنديل، وضعيه على جانب الطبق.

لا تحاولي العبث بالحلقة المخصصة لمنديل السفرة، ولا تعيدي الفوطة إلى الحلقة الخاصة بها بعد الانتهاء.

بالنسبة لمناديل السفرة الورقية، تأكدي من أن المناديل صغيرة الحجم مخصصة لتناول الحلويات والفواكه، أما تلك الكبيرة هي المخصصة للأطعمة.

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