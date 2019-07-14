11 طريقة لتجنب الولادة المبكرة.. منها الماء والمشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعاني النساء الحوامل بشكل كبير من القلق، نتيجة التفكير والخوف من الولادة المبكرة.

ويجب عليهن التفكير في كيفية حماية الطفل وولادته بشكل طبيعي وسليم، ما يضمن عدم حدوث مضاعفات أثناء عملية الولادة وما بعدها، بحسب ما أوضح موقع "asiaone".

يطلق مصطلح الولادة المبكرة على المرأة التي تلد طفلها قبل 37 أسبوعًا من بداية الحمل، وتحدث الولادة المبكرة عندما تؤدي الانقباضات المنتظمة إلى فتح عنق الرحم بين الأسبوع 20 والأسبوع 37 من الحمل.

فيما يلي 11 طريقة مفيدة لتجنب ومنع الولادة المبكرة بشكل طبيعي:

1- الطبيب

تحدثي إلى طبيبك في حال الشعور بأي أعراض غير معتادة أو ألالا مبكرة.

2- الماء

اشربي المزيد من المياه أثناء الحمل، حتى لا تصابي بالحفاف ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.

3- المكملات الغذائية

تناولي المكملات الغذائية أثناء الحمل للحصول على كافة العناصر التي يحتاجها جسمك، إذ يسبب نقص الفيتامينات إلى اختلال العناصر اللازمة في جسدك ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.

4- النظام الغذائي

اعتمدي نظام غذائي صحي ومتكامل يفيدك وطفلك في نفس الوقت، كما يساعدك على تجنب سكر الحمل.

5- المشي

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أفضل التمارين الرياضية للحامل هي رياضة المشي، لأنه يحافظ على ضخ الدم بمعدل سليم، ويحسن الدورة الدموية.

6- اليوجا

ممارسة اليوجا أثناء الحمل مفيدة للدورة الدموية، وتحسن من مرونة جسدك.

7- لا تحبسي البول

أفرغي مثانتك أولا بأول، لأن ضغط البول على البطن يؤدي إلى التهاب المثانة والإصابة بالبكتيريا، ويؤثر على الرحم.

8- لا تستلقِ على ظهرك كثيرا

تجنبي النوم على ظهرك كثيرًا، لأنه يضغط على العامود الفقري ويمتد إلى الرحم، والأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.

9- الحمام الدافئ

الحمام الدافئ بدرجة حرارة 36 يهدأ من أعصابك ويريح العضلات بطريقة رائعة، ويذهب عنك التوتر.

10- التدليك

دلكي جسمك لإزالة التوتر والضغط.

11- الأنشطة الشاقة

تجنبي ممارسة الأنشطة الشاقة، ولا تحملي جسدك أكثر ما يمكنه أن يتحمل.