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تعيش في مياه البحر والمحار.. بكتيريا آكلة لحوم البشر تقتل أمريكيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

توفي رجل أمريكي مصاب بالسرطان بعد إصابته بالبكتيريا التي تأكل اللحم في بحر فلوريدا، حيث سافر وليام ديفيد ديف بينيت ، 66 عامًا، وزوجته جودي، من ولاية تينيسي إلى نيسفيل بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي لزيارة ابنتهما شيريل.

William Dave Bennett (second left) with his wife Judy, daughter Cheryl and other relatives on the beach in Florida, where he contracted Vibrio vulnificus, a bacteria which killed him

ويعد هذا الأب الحالة الثانية بعد إصابة فتاة تدعى إنديانا وتبلغ من العمر 12 عامًا، إلا أنها نجت بأعجوبة من هذه البكتريا التي تأكل لحم الجسد عند شاطئ بالقرب من ديستين بفلوريدا.

ونقل الأب في اليوم التالي إلى المستشفى مصابًا بالحمى والقشعريرة وآلام مبرحة في ساقيه وبقعة مؤلمة كبيرة على ظهره.

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The day after being in the water, Bennett woke with chills. He and Judy flew straight back to Memphis, as planned, then went direct to his regular hospital, where doctors spotted a growing, swollen black and red spot on his back (pictured)

اشتبه الأطباء في الإصابة بعدوى المكورات العنقودية، ولكن في غضون ساعات قليلة، ساءت حالته ثم توفي.

وكشفت اختبارات ما بعد الوفاة أنه أصيب بالتهاب Vibrio vulnificus، وهو نوع من البكتيريا التي تعيش في مياه البحر والمحار غير المطبوخ جيدًا، وتسبب في وفاة 33% من المصابين به.

وشاركت الابنة حالة الأب على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحذير الناس منها.

وأوضحت أن والدها جاء لزيارتها، ولم تكن لديه أية جروح مفتوحة في جسده، مضيفة، أن الأطباء لم يستطيعوا معرفة الإصابة إلا بعد وفاته، واتضح إصابته بهذا الميكروب الخطير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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