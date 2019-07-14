تعيش في مياه البحر والمحار.. بكتيريا آكلة لحوم البشر تقتل أمريكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

توفي رجل أمريكي مصاب بالسرطان بعد إصابته بالبكتيريا التي تأكل اللحم في بحر فلوريدا، حيث سافر وليام ديفيد ديف بينيت ، 66 عامًا، وزوجته جودي، من ولاية تينيسي إلى نيسفيل بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي لزيارة ابنتهما شيريل.

ويعد هذا الأب الحالة الثانية بعد إصابة فتاة تدعى إنديانا وتبلغ من العمر 12 عامًا، إلا أنها نجت بأعجوبة من هذه البكتريا التي تأكل لحم الجسد عند شاطئ بالقرب من ديستين بفلوريدا.

ونقل الأب في اليوم التالي إلى المستشفى مصابًا بالحمى والقشعريرة وآلام مبرحة في ساقيه وبقعة مؤلمة كبيرة على ظهره.

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اشتبه الأطباء في الإصابة بعدوى المكورات العنقودية، ولكن في غضون ساعات قليلة، ساءت حالته ثم توفي.

وكشفت اختبارات ما بعد الوفاة أنه أصيب بالتهاب Vibrio vulnificus، وهو نوع من البكتيريا التي تعيش في مياه البحر والمحار غير المطبوخ جيدًا، وتسبب في وفاة 33% من المصابين به.

وشاركت الابنة حالة الأب على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحذير الناس منها.

وأوضحت أن والدها جاء لزيارتها، ولم تكن لديه أية جروح مفتوحة في جسده، مضيفة، أن الأطباء لم يستطيعوا معرفة الإصابة إلا بعد وفاته، واتضح إصابته بهذا الميكروب الخطير.