"جمال فرعوني أصيل".. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ"نيو لوك" وفستان "أوف شولدر"

إطلالة جديدة مميزة، شاركت بها الفنانة سوسن بدر جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال استضافتها في برنامج الإعلامية بوسي شلبي، على قناة "المحور".

ظهرت "سوسن" بمكياج "سموكي" ثقيل بأنامل خبيرة تجميل المشاهير "رشاد"، وفستان "أوف شولدر"، يجمع بين اللونين الأزرق والأسود، من دار أزياء dstore.

وشاركت الفنانة صورا ومقطعي فيديو من كواليس الحلقة، التي تتضمن تسلمها جائزة الإبداع لعام 2019 من "المحور".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي تجاوز الـ4 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "تجنني"، و"في حد حلو كده في الدنيا"، و"جمالك فرعوني أصيل، صدق اللي قال عليكي نفرتيتي".

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سوسن بدر والشيب

"لوك" الشيب لم يكن الأول للفنانة القديرة، إذ أطلت الشهر الماضي بتسريحة "ألا جرسون"، وغَلب على شعرها اللون الرمادي، معلقة عبر "إنستجرام": "كيمي شال شعري خالص، عايزة اعرف رأيكوا فيه"، في إشارة إلى مصفف الشعر kimi safadi.

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استعدادا لدورها الجديد في فيلم "أولاد رزق"، بجزئه الثاني، ظهرت سوسن بإطلالة غير تقليدية، معتمدة على "بيج هير" يحمل اللون الرمادي الفاتح، جعلها تشبه العديد من الشخصيات الكارتونية والفنانات العالميات، مثل النجمة ليدي جاجا، والفنانة العالمية ميريل ستريب في فيلم The Devil Wears Prada، وجلين كلوز في فيلم 102 Dalmatians.

رأي سوسن بدر في الشعر الأبيض

علقت سوسن على ظهورها بالشعر الأبيض في الأدوار الدرامية وحياتها الشخصية، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، في 3 يونيو الماضي، قائلة إنّ قرار ظهورها باللوك جاء بسبب مسلسل "زي الشمس"، إذ قررت عدم صبغ شعرها بالكامل عقب وفاة ابنتها "فريدة" في العمل الدرامي لتتخلله شعرات بيضاء، حتى يصل حزنها وإهمالها لنفسها إلى الجمهور.

وتابعت سوسن: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قلت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبة الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".

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