الإفتاء تجيب على "هل يصح الحج لسيدة عجوز دون محرم؟"

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، وذلك عبر فيديو نشرته الإفتاء عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، "هل يصح الحج لعجوز بغير محرم؟"، مؤكدة أن المسنة التي تحج فحجها صحيح.
وأجابت الإفتاء أيضا على سؤال: "هل يجوز الحج والاعتمار من مال الزوج بدون علمه؟".
وشددت الإفتاء على أن الحج بدون علم الزوج لا يجوز، "فالحج والعمرة من مال الآخرين يجب أن يكون بعلم صاحب المال ومتبرع به لأداء الحج، ولكن أخذ المال بدون علم صاحبه أقرب للسرقة ولذا يجب موافقة الزوج على هذا المال.
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