صور.. أمهات الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة: ثمرة تعبنا حصدناها

عام متواصل من القلق والخوف والتوتر والضغط الشديد، عاش فيه الطلاب وأولياء الأمور خلال المرحلة الثانوية التي أثارت مخاوف جميع البيوت، ليجني الأمهات بصفة خاصة ثمرة كفاحهم وتعبهم طوال العام.

فرحة شديدة سيطرت على الأمهات بعد حصول أبنائهن على المراكز الأولى وإدراج أسمائهم ضمن أوائل الثانوية العامة.

وتواصل "هن" مع عدد من الأمهات اللاتي حصلت بناتهن على المراكز، وحصلن على مجاميع عالية خلال المرحلة الثانوية.

"هدير" الثانية "علمي علوم": عرفت النتيجة من المؤتمر الصحفي.. وعايزة أدخل طب

دموع وفرحة شديدة سيطرت على والدة الطالبة هدير علاء محمد أبو عجور، الثاني مكرر لشعبة العلمي علوم بمجموع 409.5، والمقيدة بمدرسة دمنهور الثانوية بنات، بمحافظة البحيرة، حيث قالت بصوت امتزج بالضحكة على وجهها تعبيرًا عن فرحتها وفخرها بنجلتها.

"الصلاة وقراءة القرآن كلمتا السر وراء تفوق هدير وحصولها على المركز الثاني، بجانب دعائي أنا ووالدها، إحنا ناس على قد حالنا، بس الحمد لله ربنا قدرنا ومخلنهاش محتاجة لحاجة، وبنتي هتدخل طب إن شاء الله، هي عايزة طب جامعة الإسكندرية"، بحسب أم هدير.

"هبة" الثاني مكرر على الثانوية العامة: عايزة أدخل طب وأبقي معيدة

مفاجأة لم تتوقعها والدة الطالبة هبة محمد سيد سليمان، الحاصلة على المركز الثاني المكرر لشعبة العلمي علوم لمجموع 409.5، والمقيدة بمدرسة الشهيد نصر الدين عويس، بقرية سيلا هي إحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم، منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان اسم نجلتها ضمن قائمة الأوائل.

هيأت أسرة هبة، الجو الملائم والمناسب لها حتى توفر لها كل سُبل الراحة، وقالت والدتها لـ"الوطن"، "فرحة كبيرة دخلت بيتنا هبة طول عمرها متفوقة وبتطلع من الأوائل، كنت بحاول أساعدها وأنظملها حياتها، وأشوف طلباتها".

وقدمت والدة هبة، عدة نصائح للأمهات أهمها اعتبار هذا العام كغيره من العوام الماضية، بالإضافة لعدم تدخلهم الشديد في رغبات الأبناء، وذكرت: "بلاش نضغط أولادنا ونجبرهم على كلية معينة يدخلوها، ونسيب الأمور على ربنا، أهم حاجة الإنسان يثبت نفسه في المكان اللي هو فيه".

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"آلاء" الثاني مكرر على الثانوية العامة: أخيرا هحقق حلمي وأدخل "إعلام إنجليزي"

دموع انتابت السيدة سحر أبو ضيف والدة الطالبة آلاء محمد حسن علي، من مدرسة شبرا الثانوية بنات، الحاصلة على مجموع 408.5 درجة، الثاني مكرر على الشعبة الأدبية، عقب علمها بالنتيجة عبر الإنترنت لتبدأ الزغاريد والصراخ الذين استمروا ساعة كاملة.

من شابه أباه.. ثاني ثانوية أدبي: "هدخل حقوق وأحقق حلم أبويا بعد وفاته"

قالت والدة الطالب أحمد محمد إسماعيل، ابن محافظة أسيوط، والحاصل على المركز الثاني مكرر بالثانوية العامة شعبة الأدبي، والتي تعمل طبيبة بيطرية تدعى الدكتورة أعياد محمود، والتي كانت بمثابة الداعم النفسي لنجلها الذي فقد والده في مرحلة مصيرية من حياته ومستقبله، لتقرر أن تصبح الطوق الناجي له من خلال تشجيعه والوقوف وراءه ليحقق حلمه وحلم والده.

"السنة كانت صعبة أوي فقدت والده بدون سبب ولا مقدمات" جملة بها ألم كبير على فقدان الزوج لكن يتخللها ابتسامة الأم الفخورة بنجلها الصغير، قالتها الدكتورة أعياد، خلال حديثها مع "الوطن"، مشيرة إلى أن لديه 4 أبناء، الكبرى خريجة كلية الحقوق، وأخرى طالبة بكلية الصيدلة، وآخر في السنة النهائية بكلية الطب العسكري، والأخير أحمد أحد أوائل الثانوية العامة.

والسبب وراء تفوق "أحمد" كما روته والدته هو الاجتهاد والحرص على المذاكرة وقدراته العالية فضلا عن القرب من الله، والأقرب هو حبه لوالده الذي فقده ورغبته المستمرة في تحقيق حلمه.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة صباح أمس، ونُشرت مساء أمس على موقع الوزارة الرسمي، وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو 2019.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة مقسمين 34 طالب و طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

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