بالصور.. طرق للقضاء على النمل داخل المنزل "بينها الخل والأطعمة الحلوة"

النمل يعتبر من الحشرات الاجتماعية التي تعيش ضمن مجموعةٍ كبيرةٍ يصل عددها إلى الملايين في مستعمراتٍ خاصّة بها، وهي من الحشرات غير المرغوب بها داخل البيوت، والتي تعاني منها السيدات داخل المطابخ بكثرة، وهناك طرق مختلفة يستخدمها العديد من الأشخاص للقضاء عليه أهمها استخدام المبيد الحشري.

وأثبتت دراسات أن المبيد الحشري ليس ناجحا، لأنه يقتل الأسراب الظاهرة فقط من النمل، أما المختبئ منها في أماكن أخرى، مثل داخل الجدار، فيظل سليما، وربما يفرخ المئات أو الآلاف الأخرى من الحشرات الصغيرة، وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

واكتشف الخبراء طريقة فعالة للقضاء على النمل نظرًا لكون المبيد الحشري يقتل ما يراه فقط، وينصح الخبير في مقاومة الحشرات والباحث في جامعة كنتاكي الأمريكية، مايكل بوتر، باستخدام طعم "ماكر" حتى يقوم النمل الموجود في الخارج بنقله إلى الأوكار الداخلية التي تقوم فيه "النملات الملكات" بوضع البيض وتفريخ المزيد من الحشرات.

وأوضح مايكل أن هذا الطعم "السام" يُباع في بعض المحلات على شكل مواد حلوة ولزجة، وحينما يصل إلى الأوكار، سيتمكن من القضاء على أسراب هائلة العدد، وهذا الأمر غير ممكن من خلال الطرق التقليدية.

وكشفت الخبيرة المنزلية ريتا فضول، عن طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على انتشار النمل في المنزل.

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وأوضحت ريتا، لـ"هن"، أن أفضل الطرق للقضاء على النمل، هو "الخل"، حيث يتم وضع نصف كوب منه في ماء المسح، ويتم مسح جميع أركان المنزل بها.

وأضافت أنه بعد المسح، يتم وضع دواء الجرب "اكتومثرين لوسيون"، ويتم تخفيفه بالماء، ووضعه في زجاجة "بخ"، ويقطر منه في جحور النمل، بشكل مستمرة، حتى يختفي تماما.

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