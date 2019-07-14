والدة أول الثانوية العامة أدبي: كنا قافلين التلفزيون وعاملين حظر تجول

حلت السيدة نجوى كمال، والدة طارق حسام، الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة أدبي، والسيدة شيماء محمد، والدة محمود الشبلنجي، الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، ونجليهما، ضيوفًا على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "dmc".

وقالت "نجوى": "كنا تعبانين ومفيش تلفزيون ومفيش أي حاجة وكنت عاملة حظر تجول على أقاربنا، وبنتي وولادها مكنوش بيجولنا لحد ما الامتحانات تخلص، عشان ألاقي النتيجة دي".

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وأضافت، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اتصل بها في التاسعة من صباح الأمس، حيث أبلغها بنتيجة نجلها: "قلتله طارق مش موجود، وباركلي، مقدرتش وأغمى عليّ، وكنت بعيط وأزغرط".

أما "شيماء"، فقالت إن والد نجلها توقع تفوقه: "وأنا كنت متوقعة بس مكناش بنقوله وبنطلب منه يعمل اللي عليه، قعدنا نعيط ومكناش عارفين الدموع بتيجي منين".

وأضافت، أن نجلها يحلم باستكمال سفره في الخارج، وأن يحصل على الدكتوراة من ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

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