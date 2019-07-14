طريقة تكبير العين بـ"الآيشادو" بخطوات بسيطة

يمكن لصاحبات العيون الصغيرة أن يستخدمن حيل مكياج التي يعتمدها اختصاصيي التجميل لتوسيع العين ومنحها المزيد من السحر والجمال والجاذبية. إليك بالفيديو طريقتان مميزتان لتوسيع وتكبير العين باستخدام "الآيشادو".

1- تكبير العين بظلال العيون البرتقالي للمناسبات النهارية

يساعد ظل العيون كثيرا على تكبير العينين وتوسيعهما حيث يتم توزيع الآيشادو قبل مكياج العيون والماسكارا. وينصح الخبراء هنا باختيار ظل بلون مختلف تماما عن لون العيون الطبيعي، وهذا هو سر نجاح طريقة توسيع وتكبير العين. ما يجعل الظلال تبرز بقوة.

اختاري باليت الألوان الترابية وركزي على التدرجات البرتقالية والبنية، وقومي ببناء اللون بالفرشاة الخاصة بالآيشادو بشكل تدريجي.

ابدئي باللون البرتقالي المطفأ على كامل الجفنين المتحركين، العلوي والسفلي، ثم اللون البني على الجفن المتحرك من الجانبين، ثم اللون البيج الفاتح المتقزح على منتصف الجفن المتحرك فقط، مع الدمج بالفرشاة للحصول على تناغم ألوان طبيعي.

استعيني بالفرشاة الرفيعة لتمرير اللون البني الداكن أو الكحلي على أسفل خط الرموش السفلى، ثم خططي العيون بقلم الكحل من الداخل وأعلى خط الرموش العلوي. بعدها وزعي الماسكارا أو استعيني بشريط الرموش اللاصق لعيون واسعة وآسرة.

2- تكبير العين بظلال العيون الذهبي لأوقات المساء

اختاري باليت ظلال العيون المشرقة بألوان دافئة كتدرجات الألوان الوردية والمشمشية، كما هو موضح بالفيديو.

ابدأي بتوزيع الألوان الوردية المطفأة والشاحبة على كامل الجفن العلوي المتحرك والثابت.

ثم اختاري لونًا خوخيًا داكنًا، وبواسطة فرشاة الدمج المتوسطة الخاصة بالآيشادو، وزعي اللون على كامل الجفن المتحرك وركزي على طية الجفن. بعد ذلك وزعي اللون الأبيض على كامل الجفن المتحرك وبالقرب من خط الرموش العليا.

بعد تغطيته بالكامل باللون الوردي الفاتح الأقرب إلى اللون الأبيض، استخدمي اللون البني المحروق بنغمات ذهبية، ووزعيه بواسطة الفرشاة على كامل الجفن المتحرك فوق اللون الأبيض الذي يعد قاعدة مثالية لجعل اللون الداكن يستقرعلى الجفون لساعات طويلة.

بعدها أضيفي لمسات من الظل الذهبي المتوهج على كامل الجفن المتحرك، وانهي زاويته الخارجية باللون البني الداكن للحصول على لونين متناغمين على كامل الجفن المتحرك.

وبواسطة الفرشاة الرفيعة ادمجي اللون البني الداكن أسفل العين لتعزيز خط الرموش السفلي.

للمسة أخيرة استعيني بشريط الرموش اللاصق وثبتيه برفق على خط الرموش العلوي فقط،للحصول على طلة عيون كبيرة وواسعة بأسلوب عصري ومميز ولافت.

Advertisements

تكبير العين

دمج الكحل الأسود على خطّي الرموش

احرصي على دمج الكحل الأسود على خطّي الرموش العلوي والسفلي من الداخل، لجعل العينين أوسع وأكبر، فالخطأ الذي تقع فيه الكثيرات، أنهن يضعن الكحل على خط الرموش السفلي فقط من الداخل، ما يجعل العينين تبدوان أصغر من حجمهما الطبيعي.

استخدام الماسكرا بطريقة صحيحة

تعزز الماسكارا كثيرا من سحر وجاذبية الرموش وزيادة طولها وكثافتها، لذا لا بد من منحها الوقت الكافي وتمريرها بالشكل الصحيح من منبت الرموش وصولا إلى الأطراف.

الاهتمام برسم الحواجب

لاكتمال مكياج تكبير العين لا بد من الإهتمام أيضا بمظهر الحواجب المكمل لمكياج العينين، وعليه لا بد من رسم الحاجبين بطريقة مناسبة لشكل الوجه، وجعل مظهرهما طبيعيا ومكملا لجمال مكياج العيون.

استخدام الظل الابيض المطفأ

تمرير القليل من اللون الأبيض المطفأ على المنطقة أسفل الحاجبين مباشرة، يساعد كثيرا على تسليط الضوء على سعة وحجم العينين.

تظليل الهالات السوداء

أخيرا لا بد أيضا من تظليل الهالات السوداء إن وجدت، لأنها تضيق من حجم العينين. اختاري كونسيلر أفتح بدرجتين من لون البشرة للزيادة من تألق واتساع منطقة العيون كلها.

قد يهمك أيضاً :

المونوكروم يتوج إطلالات "جيل ساندر " في ربيع وصيف 2018

إقبال كبير على مكياج "المونوكروم" أثناء فصل الخريف