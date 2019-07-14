9 فوائد للسفر تكسبك الذكاء والحكمة .. "ابتعد أكثر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

عرف البشر السفر والترحال منذ بداية وجودهم على الأرض، انتقلوا من الغابات إلى الجبال والجزر، عايشوا المناخ البارد والساخن، في الصحاري والسواحل، عاشوا على الصيد والزراعة وأسسوا المجتمعات.

وبحسب الـ"cnn" فالسفر أثّر بشكل كبير في طبيعتنا البشرية، وأصبح جزءًا أساسيًا من أدمغتنا، فعندما نتعرض لتجربة جديدة يحدث أن يصبح الذهن أكثر قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة والمفاجئة على العكس في حال كانت خبرتك الحياتية بسيطة.

وأوضحت الخبيرة التعليمية أليسون جوبنيك في كتابها "البستاني والنجار"، أن العلاقة بين السفر وتطور العقل البشري "تعود إلى العصور الأولى حيث واجه الإنسان باستمرار بيئات جديدة، حتى أصبح التجول جزء من جيناتنا".

فالسفر يعني التغيير، والتغيير يجعلك أكثر ذكاءً لأنه يجب عليك التكيف مع هذا الوضع الجديد، سواء مع الأفكار أو المواقف أو التحديات الجديدة، خاصة إذا تعاملت معها بشكل سليم، وستكتسب الحكمة فيما بعد.

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ويوضح موقع cnn عدة فوائد من السفر تكسبك الحكمة والذكاء:

1- التنوع

حاول أن تزور أماكن مختلفة، لا تتوجه إلى نفس المكان الذي تحبه وزرته من قبل إذا قررت السفر.

2- ابتعد أكثر

اذهب إلى أماكن بعيدة، ستشعر بساعدة أكبر، وفقًا للباحثين في جامعة كورنيل، الذين حللوا مشاعر المسافرين مقارنة بغيرهم من غير المسافرين، نظرًا لاكتشافهم ثقافات متنوعة حول العالم.

3- استغل الفرصة

استغل أوقات العطلات أو أي وقت تستطيع فيه السفر والتحرك بعيدًا، اكتشف المزيد من التفاصيل حول العالم.

وجد الباحثون في جامعة بيتسبيرغ أن الطلاب الذين درسوا في الخارج كانوا أكثر قدرة على البحث والاستمتاع بتجارب جديدة (تسمى النيوفيليا) بشكل عام، من تذوق الأطعمة الجديدة إلى تحمل المزيد من المخاطر.

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4- أضف مزيدًا من القصص

اجعل رحلاتك ممتعة قدر الإمكان، جرب أشياءً جديدة لم تجربها من قبل، غامر قدر استطاعتك، عش قصصًا أكثر.

5- اخلق تحدي جديد

ضع هدفًا لسفرك، تجربة طعام، تعلم لغة، أو التطوع في منظمة إنسانية، وغيرها..

6- استمتع بالتفاصيل

إذا ذهبت إلى رحلة، جرب أن تكون أنت قائد الرحلة، قم بتخطيط الجدول، لتكتشف جميع الأماكن التي يمكن زيارتها، وتدبير المال اللازم.

7- سافر بريًا

استخدم السيارة في التنقل بين بلدة وأخرى، لتكتشف المزيد من الأماكن السياحية ومعالم المدينة.

8- السير قدمًا

إن استطعت التخلي عن سيارتك في بعض الأماكن لا تردد في ذلك، واستمتع بالطبيعة والمناخ من حولك.

وأثبتت بعض الدراسات أن الأداء الإبداعي وحل المشكلات قد زاد بنسبة 50٪ بعد أن أمضى عدد من الأشخاص أربعة أيام منغمسين في الطبيعة (بدون هواتفهم الذكية).

9- اخرج من منطقة الراحة

اذهب إلى مكان لا تعرف لغة أهله وحاول أن تتعلمها، ابحث عن الطعام المحلي والثقافة الشعبية التي لن تستطع العثور عليها إلا من خلال السفر، تجول في المدينة بدون جدول.