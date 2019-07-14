كيف تتعامل مع ابنك بعد إخفاقه في الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

تُصدم بعض الأسر والأهالي كل عام أخبار انتحار الطلبة بسبب صعوبة امتحانات بعض المواد الدراسية أو قلة درجاتهم في الشهادة الثانوية.. لكن هل فكرنا في السبب من تكرار حالات الانتحار لهذا السبب؟

وللإجابة على ذلك يحدثنا الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن سبب لجوء بعض الطلاب إلى الانتحار، وعن طرق التعامل الصحيحة مع الأبناء في هذه الفترات.

في البداية، قال فرويز، توجد حالات تسمى "العصابية"، هي عبارة عن حالات تتصرف بعنف شديد تجاه الظروف المحيطة بها، وتزداد مع المراهقين الذين يمرون بفترة صعبة من العمر، وهي "الثانوية العامة" من خلال توتر الامتحانات وانتظار النتيجة.

وتظهر بعض الصفات لهذه الشخصية "العصابية"، والتي تعتبر من علامات الانتحار فيما بعد عند مواجهة الضغوطات، ويمكن للآباء أخذها في الاعتبار:

- عض الأظافر:

يظهر القلق والتوتر عند بعض الطلاب خلال فترة انتظار النتيجة من خلال عض أظافر اليد، والتي تعمل على خلل هرموني يسمي "نيبيوي" في الرأس.

Advertisements

- شد الشعر:

عند الاضطرابات النفسية الناتجة عن فترة طويلة من توتر الأعصاب، يتوهم البعض أن هذه الطريقة هي الأفضل ليقسي على نفسه ويعطيه أفضل نتيجة، أو حتي عند مرحلة الانتظار.

لكن كيف يتعامل الأهل مع إخفاق الابن في هذه المرحلة؟

1- الابتعاد تمامًا عن المقارنة بين أفراد العائلة حتى لا يسبب بداخله كره في المستقبل، ولا أحد يعرف السبب.

2 - استقبال النتيجة بهدوء واتزان حتى لا يشعر ابنك أنه يحارب في جهتين مع النتيجة والمستقبل، وحزن الأهل.

3- في حال عدم تحقيق هدفك يجب عليك وضع سيناريو بديل، لبدائل أخرى أقل مما خططت.

4- تنقل له خبرات سابقة وردت عليك في الحياة، ربما يخلق منها هدف جديد يكون له هو المستقبل لتحقيق النجاحات عكس توقعاته خصوصاً لأن نضجه لم يكتمل، وغالباً ما يكون مشتتاً في هذه المرحلة.