كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 07:34 مساءً - أضيفي المزيد من الأنوثة على شخصيتك وغوصي في عالم من الأحلام الوردية من خلال اختيارك لهذه الإطلالة الوردية الناعمة من المول. كوم، منسّقةً معها أكسسوارات تزيد أنوثتك رونقاً.

اختارت لك "الخليج 365" اليوم باقة من أجمل الأكسسوارات لكي تتزيني بها مع إطلالة وردية ناعمة ورقيقة لهذا الصيف من موقع المول.كوم.

إطلالة وردية أنثوية من المول. كوم

تنورة ميدي من البوليستر مطبعة بالورود من بيسي بسعر 204.64 د. إ

تنورة ميدي من البوليستر مطبعة بالورود من بيسي

لإطلالة وردية مفعمة بالأنوثة والأحلام، اخترنا لك من المول. كوم هذه التنورة باللون الوردي المبودر المطبعة بالولرود الناعمة.

هذه التنورة مصممة من البوليستر وهي مثالية لإطلالة منعشة في صيف 2019 مع توب باللون الأبيض اللؤلؤ أو الزهري الباهت.

للحصول عليها، اضغطي هنا

حذاء نسائي كعب متوسط مرصّع بطبعة جلد حيواني كريمي اللون من تاماريس بسعر 423.93 د. إ

حذاء نسائي كعب متوسط مرصّع بطبعة جلد حيواني كريمي اللون من تاماريس

نسقي مع التنورة الميدي بطبعات الورود هذا الحذاء بالكعب المتوسط المريح ذي اللون الكريمي الراقي. هذا الحذاء ذو مقدمة مسننة وبشكل صندل من الخلف، كما أنه مرصّع بتفاصيل ذهبية أنيقة.

للحصول عليه، اضغطي هنا

شنطة يد للنساء من الجلد الاصطناعي باللون الأوف وايت من يوجين بسعر 134.40 د. إ

شنطة يد للنساء من الجلد الإصطناعي باللون الأوف وايت من يوجين

لاستكمال إطلالتك، لا بد لك أن تنتقي شنطة اليد المناسبة. ولكي نسهّل عليك الأمور، اخترنا لك من المول. كوم حقيبة من الجلد الاصطناعي باللون الأوف وايت الصيفي الناعم.

للحصول عليها، اضغطي هنا

طقم ذهب أربع قطع من اللؤلؤ الأبيض - عيار 18 من فيرا بيرلا بسعر 3،990.00 د. إ

طقم ذهب أربع قطع من اللؤلؤ الأبيض - 18 عيار من فيرا بيرلا

زيّني إطلالتك الوردية مع هذا الطقم من مجوهرات الذهب المكوّن من أربع قطع من اللؤلؤ باللون الأبيض تنضوي على أقراط، وخاتم وقلادة وسوار.

يأتي هذا الطقم في صندوق مع شهادة العلامة التجارية وهو سيضفي أناقة لا مثيل لها على أي إطلالة.

Advertisements

للحصول عليه، اضغطي هنا

ساعة من الجلد باللون الوردي للنساء من نينا ريتشي بسعر 732.32 د. إ

ساعة من الجلد باللون الوردي للنساء من نينا ريتشي

الساعة هي الرفيق المثالي للمرأة العملية والأنيقة. اختاري مع الإطلالة الوردية ساعة نينا ريتشي ذات السوار الجلدي باللون الوردي الأنثوي وأطلقي العنان لجمالك.

للحصول عليها، اضغطي هنا

طقم عطور نسائي فالنتينا من فالنتينو بسعر 301.22 د. إ

طقم عطور نسائي فالنتينا من فالنتينو

وللتأكّد من أن إطلالتك تركت بصمتها، احرصي على وضع عطر فانتينا من دار فالنتينو الراقية للعطور. تنضوي نفحات هذا العطر على البرغموت، الكمأة البيضاء، الزهور البيضاء، الفراولة، الأرز، العنبر، وفانيل؛ وهو يأتي مع مستحضر كريم للجسم وجل للاستحمام.

للحصول عليه، اضغطي هنا

نصائح ارتداء اللون الودي بحسب لون بشرتك

يجب أن تنتبهي عند اختيار درجة اللون الوردي المناسبة لبشرتك، وننصحك بتجربة القطعة الوردية أولاً قبل شرائها لإختيار أنسب درجة.

-إذا كنت صاحبة بشرة فاتحة، فاختاري درجة وردي ليست بفاتحة حتى لا تبدو طلتك شاحبة؛

-أما صاحبة البشرة الخمرية فيفضل أن تختار درجة متوسطة أو فاتحة؛

-أما صاحبة البشرة السمراء فلابد أن تكسر اللون الوردي الذي ترتديه بدرجة داكنة حتى لا يظهر تناقض الألوان الشديد.