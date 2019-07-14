كن جريئا.. هكذا ترتدي أكثر الألوان الرجالية صعوبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 07:34 مساءً - لا شك أن ارتداء أكثر الألوان الرجالية صعوبة عبارة تنطبق على مجموعة متعددة من الألوان الرجالية المختلفة، خصوصاً الألوان المشرقة التي يبتعد عنها الكثير من الرجال؛ خوفاً من اعتمادها بشكل غير دقيق أو موفق ينعكس سلباً على طلة الرجال الخارجية وأناقة مظهرهم الذكوري، ولكن في الحقيقة لا مكان في عالم الموضة والأناقة الذكورية للرجل الذي يفتقد الجرأة في اختياراته، ولكن يبقى تعلم الرجل كيفية اتخاذ القرار والاختيار الصحيح هو أهم الأمور دائماً.



وبالنسبة لمجموعة الألوان الرجالية الصعبة في الارتداء، والتي قد لا يعرف الرجل كيفية اعتمادها بالشكل الصحيح الذي يدعم أناقته ولا يؤثر على قوة مظهره الذكوري الخارجي فإن التقرير التالي وبحسب موقع fashionbeans يقدم أهم النصائح المتعلقة بهذا الأمر.

1- اللون الوردي والرجال

اللون الوردي والرجال

بالتأكيد يعتبر اللون الوردي على رأس قائمة الألوان الرجالية الصعبة التي يحاول الكثير من الرجال الابتعاد عن اعتمادها في أي قطع من قطع ملابسهم سواء الرسمية أو الكاجوال ولكن في الحقيقة وعلى عكس المتوقع يرجع ارتباط اللون الوردي في العالم الغربي على وجه الخصوص بالرجال وليس النساء حيث كان يتم ارتداؤه بشكل رائج مع بدايات القرن الـ19 قبل أن يتجه اللون الوردي تدريجياً إلى جانب الجنس اللطيف في أوائل القرن الـ20 .

محاذير قبل ارتداء اللون الوردي

وبالعودة إلى كيفية ارتداء اللون الوردي باعتباره أحد الألوان الرجالية الصعبة، فهناك بعض المحاذير بالنسبة لاعتماده للرجال فعلى سبيل المثال على الرجل أن يكون ذكياً في اختيار درجات اللون الوردي المختلفة، فالرجل صاحب البشرة الشاحبة والبيضاء لا بد له أن يدرك أن الدرجات الداكنة من اللون الوردي هي الأنسب والأفضل بالنسبة له، والعكس صحيح بالنسبة للرجال من أصحاب البشرة الداكنة الذين يجب أن تتجه اختياراتهم دائما إلى الدرجات المشرقة من اللون الوردي لضمان العلامة الكاملة لأناقتهم .

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