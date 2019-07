سينتيا صموئيل في أزياء عصرية مثالية لطويلات القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 07:34 مساءً - سينتيا صموئيل ملكة جمال سابقة، وكانت إحدى النجمات الشابات اللواتي سطع اسمهنّ في شهر رمضان 2019، من خلال مشاركتها في مسلسل "خمسة ونص"، بدور يارا، إلى جانب قصي خولي ونادين نجيم ومعتصم النهار، وقد لفتت الأنظار بجمالها الجذاب وقوامها الممشوق، كما بأدائها الجيد في العمل، وكثر شبّهوها بنادين نجيم وتنبأوا لها بمستقبل باهر.

أما على صعيد الموضة، فإنّ سينتيا صموئيل تمتلك أسلوبًا جريئًا يجمع بين النمط العصري الشبابي، والنمط الأنثوي الجذاب، ولهذا فإنّ اطلالاتها كثيرًا ما تكون محطّ الأنظار في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، واليوم اخترنا من حسابها الخاص على انستقرام، مجموعة من الاطلالات العصرية المثالية لطويلات القامة.



لوك مميز في البليزر اعتمدته سينتيا صموئيل في البليزر

سينتيا صموئيل في البليزر



مؤخرًا وفي إحدى المناسابت شاهدنا سينتيا صموئيل وقد نسقت لوك أنيقًا ومنعشًا، ومواكبًا لأحدث صيحات الموضة لهذا الموسم، وكان عبارة عن بنطلون باللون الأسود، نسقت معه بليزر باللون الأزرق الفاتح، تصميمه عصري مزين بحزام على الخصر مكتوب عليه عبارة “كنْ أكثر مثلي” Be more like me وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد من شانيل Chanel، وبعض الاكسسوارات الناعمة باللون الفضي.





اطلالة مستوحاة من الديسكو اعتمدتها سينتيا صموئيل

اطلالة مستوحاة من الديسكو





اختارت سينتيا صموئيل لإحدى المناسبات المسائية، اطلالة شبابية لافتة مستوحاة من أجواء الديسكو في حقبة الثمانينيات، وكانت عبارة عن فستان قصير براق باللون الأسود، نسقت من فوقه سترة رياضية باللون الفضي الميتالك، وأكملت اللوك بجزمة عالية باللون الأسود، وصل طولها أعلى حد الركبة.





سينتيا صموئيل متألقة في فستان سهرة باللون الأسود

فستان سهرة باللون الأسود



الأسود سيد الألوان وهو خيار معظم النساء في السهرات والمناسبات الكبيرة والمهمّة، وكان أيضًا خيار سينتيا صموئيل على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستان سهرة أسود بتصميم أنثوي مميز من دون أكمام، وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بمجوهرات ذهبية أضافت من خلالها لمسات عصرية.

جميع الاطلالات العصرية التي نسقتها سينتيا صموئيل تناسب النساء طويلات القامة، فإن كنتِ منهنّ شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ وتناسبكِ.