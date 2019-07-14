كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 07:34 مساءً - العبايات السوداء موضة صيف 2019، أصبحت مختلفة ومتنوعة هذا الموسم بالرغم من اللون الموحد، إلا أنّ ماركات العبايات تحرص على تقديم كل ما هو جديد ومختلف للصبايا.

واليوم اخترنا لكِ في "الخليج 365.نت"، 10 موديلات عبايات سوداء موضة صيف 2019، لتختاري منها ما يناسبكِ من مختلف التصميمات.



عبايات سوداء بخامة الجاكار مع التطاريز اللامعة للمسة كلاسيكية

العبايات السوداء بخامة الجاكار مع التطاريز اللامعة للمسة كلاسيكية



لمناسباتكِ السواريه، هذه العبايه من abayat Applewang عبايات آبل وانغ، سوف تبدو مميزة بشكل كبير، بخاصة مع خامة الجاكار الفخمة، والتطريزات الفضية على الأكتاف، ارتديها مقفولة مع حزام الخصر لتُبرز رشاقتك، ونسقي معها حجابًا أسود بخامة الساتان اللامعة، يتناسب مع الجاكار المترف، وكلتش أسود بسيط.

عبايه متعددة الطبقات آخر موضة

العبايه متعددة الطبقات آخر موضة





ظهرت فكرة الموديلات ذات التصميمات متعددة الطبقات بشكل كبير هذا الموسم، لهذا يمكنكِ اعتمادها مع العبايات لاطلالة عصرية، كما أنها مناسبة للصبايا قصيرات القامة، كهذا الموديل من Modestaya Abaya موديستا عبايه، بسيطة وهادئة مع خامة البليسيه، من الممكن أن تعتمديها للذهاب للعمل، مع الحذاء الأرضي الأسود، وشنطة متوسطة أو كبيرة الحجم فخمة، لا سيّما من دار هيرميس Hermes.

عبايات مع التطريزات الذهبية على الأكمام

العبايات مع التطريزات الذهبية على الأكمام





لاحظنا مدى سيطرة موضة التطريزات الذهبية بشكل كبير هذا الموسم، لا سيّما بموديلات العبايات، كهذا التصميم من Abayat El Bushaya عبايات البوشا بتطريز الريش الذهبي على الأكمام، لاطلالة مترفة، لكنها تحمل لمسات عصرية أيضًا، كي تتمكني من ارتداء هذه العبايه بأوقات ما بعد الظهر، وتنسيقها مع الكعب العالي أو السنيكرز سوف تحدده وجهتكِ.

عبايات مع تطريزات الشراشيب على الأطراف

العبايات مع تطريزات الشراشيب على الأطراف





يمكنكِ اعتماد موضة العبايات مع تطريزات الشراشيب بأطراف أكمام العبايه والإطار السفلي، لاطلالة شبابية تناسب المراهقات، تناسب السنيكرز الأرضي، أو أحذية الميول، من الممكن أن ترتديها خلال السفر، مع الطرح القطنية الملونة والحقائب الميني الكروس، أو تنسقيها مع الكعب العالي لاطلالة سيمي كلاسيك، كهذا الموديل من Abayat El Bushaya عبايات البوشا.



بهذا الألبوم إليكِ 10صور موديلات عبايات سوداء موضة 2019 لتختاري ما يناسبكِ.

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بإمكانك مشاهدة أجمل تصاميم العبايات باللون الأسود من المول. كوم التي تمدك بمظهر أنثوي راق.

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