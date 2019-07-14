أروع إكسسوارات 2019 من أسبوع الهوت كوتور في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 07:34 مساءً - يعد أسبوع الهوت كوتور في باريس من أكثر الأحداث التي تنتظرها النساء المتلهفات للموضة في العالم بفارغ الصبر؛ للتعرّف على آخر الصيحات من أروع الإكسسوارات والأزياء والمجوهرات.

وكاتجاهات خريف 2019، قدّمت دور الأزياء العالمية تصاميم ملهمة من الإكسسوارات المميّزة، التي يجب على كل امرأة إلقاء النظرة عليها، والاختيار منها لاستكمال إطلالاتها في الموسم القادم.

الحزام أكسسوار خريف 2019 من إيلي صعب Elie Saab





من هنا، جمعت لكِ «الخليج 365» مجموعة من أروع الإكسسوارات من أسبوع الهوت كوتور في باريس؛ ذلك كي تستلهمي منها وتتعرّفي على أحدث اتجاهات موضة إكسسوارات خريف 2019.



■ إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور في باريس:





• النظارات - إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور

النظارات موضة 2019 من منصة شانيل Chanel



استثمرت العديد من دور الأزياء خلال عروضها من الهوت كوتور في إكسسوارات الوجه، أو بالأحرى النظارات، كواحدة من أبرز صيحات خريف 2019. فجاءت شفافة مضفية لمسة من الفخامة على وجوه عارضات شانيل Chanel.

النظارات خلال عرض أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier



أما على منصة أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier، فجاءت بتصميم عدسات المرايا؛ لتعكس الجمال الخلاب.





• ورود الشعر- إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور

اكسسوار وردة الشعر لدى جورجيو أرماني Giorgio Armani



لاحظنا بروز الورود التي تزيّن الشعر بكثرة على منصات العروض، على عكس ما نعهده لمواسم الخريف عادةً. فجاءت على شكل وردة واحدة ذات تصميم ثلاثي الأبعاد على رؤوس عارضات جورجيو أرماني Giorgio Armani.

تاج الورود الأبيض على منصة رالف اند روسو Ralph& Russo



أما عروس رالف آند روسو Ralph&Russo، فجاءت مزينة رأسها من بتاج من الورود البيضاء الفاخرة، والتي أضفت على الإطلالة مزيداً من الرونق والأنوثة.





• أحزمة الخصر- إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور



تعود موضة إكسسوارات أحزمة الخصر من جديد إلى ساحة الموضة العالميّة من خلال رصدنا إياها، وبكثرة على منصات عروض الهوت كوتور في باريس لخريف 2019.

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الحزام أكسسوارا 2019 من إيلي صعب Elie Saab



فرأيناها بتفاصيل من المعدن الذهبي خلال عرض إيلي صعب Elie Saab ذي الطابع الشرقي المستوحى من بلاد الصين.

حزام على شكل عقدة من فيكتور اند رولف Victor&Rolf



وظهر الحزام على منصة فيكتور آند رولف Victor& Rolf، بتصميم العقدة الأنثوي الناعم من قماش الساتان المفعم بالألوان، كما أخذ شكل العقدة الضخمة باللون الفوشيا الفاخر على منصة فالنتينو Valentino.

حزام خصر بشكل عقدة ضخمة من فالنتينو Valentino





• الأحذية الشفافة - إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور



لا تزال الأحذية الشفافة الجريئة مستكملةً طريقها كواحدة من صيحات إكسسوارات موسم خريف 2019، وقد رصدناها لافتة وفاخرة ممزوجة مع قماش المخمل البنفسجي الفخم ومرصّعة بالكريستال على منصة إيلي صعب Elie Saab.

حذاء شفاف ممزوج بالمخمل من إيلي صعب Elie Saab



كما ظهرت أحذية ذات مقدمة مرصعة بحبيبات الكريستال الناعمة، وممزوجة بالجلد الأبيض لدى رالف آند روسو Ralph&Russo.

حذاء شفاف مرصّع بالكريستال من رالف اند روسو Ralph&Russo



أما لدى جيفنشي Givenchy، فقد اتخذ الحذاء الشفاف طابعاً مميزاً؛ من خلال تصميم بوط باللون البني، والذي سيبدو رائعاً، وسيضفي الدفء على الإطلالة خلال الخريف.