أروع إكسسوارات 2019 من أسبوع الهوت كوتور في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 07:34 مساءً - يعد أسبوع الهوت كوتور في باريس من أكثر الأحداث التي تنتظرها النساء المتلهفات للموضة في العالم بفارغ الصبر؛ للتعرّف على آخر الصيحات من أروع الإكسسوارات والأزياء والمجوهرات.
وكاتجاهات خريف 2019، قدّمت دور الأزياء العالمية تصاميم ملهمة من الإكسسوارات المميّزة، التي يجب على كل امرأة إلقاء النظرة عليها، والاختيار منها لاستكمال إطلالاتها في الموسم القادم.
من هنا، جمعت لكِ «الخليج 365» مجموعة من أروع الإكسسوارات من أسبوع الهوت كوتور في باريس؛ ذلك كي تستلهمي منها وتتعرّفي على أحدث اتجاهات موضة إكسسوارات خريف 2019.
■ إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور في باريس:
• النظارات - إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور
استثمرت العديد من دور الأزياء خلال عروضها من الهوت كوتور في إكسسوارات الوجه، أو بالأحرى النظارات، كواحدة من أبرز صيحات خريف 2019. فجاءت شفافة مضفية لمسة من الفخامة على وجوه عارضات شانيل Chanel.
أما على منصة أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier، فجاءت بتصميم عدسات المرايا؛ لتعكس الجمال الخلاب.
• ورود الشعر- إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور
لاحظنا بروز الورود التي تزيّن الشعر بكثرة على منصات العروض، على عكس ما نعهده لمواسم الخريف عادةً. فجاءت على شكل وردة واحدة ذات تصميم ثلاثي الأبعاد على رؤوس عارضات جورجيو أرماني Giorgio Armani.
أما عروس رالف آند روسو Ralph&Russo، فجاءت مزينة رأسها من بتاج من الورود البيضاء الفاخرة، والتي أضفت على الإطلالة مزيداً من الرونق والأنوثة.
• أحزمة الخصر- إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور
تعود موضة إكسسوارات أحزمة الخصر من جديد إلى ساحة الموضة العالميّة من خلال رصدنا إياها، وبكثرة على منصات عروض الهوت كوتور في باريس لخريف 2019.
فرأيناها بتفاصيل من المعدن الذهبي خلال عرض إيلي صعب Elie Saab ذي الطابع الشرقي المستوحى من بلاد الصين.
وظهر الحزام على منصة فيكتور آند رولف Victor& Rolf، بتصميم العقدة الأنثوي الناعم من قماش الساتان المفعم بالألوان، كما أخذ شكل العقدة الضخمة باللون الفوشيا الفاخر على منصة فالنتينو Valentino.
• الأحذية الشفافة - إكسسوارات خريف 2019 من أسبوع الهوت كوتور
لا تزال الأحذية الشفافة الجريئة مستكملةً طريقها كواحدة من صيحات إكسسوارات موسم خريف 2019، وقد رصدناها لافتة وفاخرة ممزوجة مع قماش المخمل البنفسجي الفخم ومرصّعة بالكريستال على منصة إيلي صعب Elie Saab.
كما ظهرت أحذية ذات مقدمة مرصعة بحبيبات الكريستال الناعمة، وممزوجة بالجلد الأبيض لدى رالف آند روسو Ralph&Russo.
أما لدى جيفنشي Givenchy، فقد اتخذ الحذاء الشفاف طابعاً مميزاً؛ من خلال تصميم بوط باللون البني، والذي سيبدو رائعاً، وسيضفي الدفء على الإطلالة خلال الخريف.
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