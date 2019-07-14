بـ"فستان طويل".. ملكة جمال لبنان تلفت الأنظار في "بياف"

بإطلالة سوداء، لفتت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018-2019 الأنظار، خلال مشاركتها في مهرجان "بياف"، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأطلت "مايا" بفستان أسود اللون، والذي تميز بأنه دون أكتاف، وقصير من الأمام، كما أنه ذو ذيل طويل، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

وشاركت ملكة جمال لبنان جمهورها بصور لها على السجادة الحمراء بـ"بياف"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: "الليلة الماضية.. خلال حضوري مهرجان بيروت الدولي العاشر للجوائز بياف"، فيما دونت في منشور أخر: "البيروت الجميلة.. ما هى مدينك المفضلة؟".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي المواد المصورة، التي حصدت على 20 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "اعتقدت أنك الفنانة العالمية تايلور سويفت"، و"حلو الفستان اللي طويل من ورا وقصير من قدام ده"، و"أنتِ مبهرة"، و"مايا فخر الصناعة اللبنانية".

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اقتنصت مايا رعيدي لقب ملكة جمال لبنان لعام 2018-2019، بعد منافسة 30 فتاة، حيث تأهلت مع 10 منهن إلى المرحلة النصف نهائية، ثم نافست من تاتيانا ساروفيم، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك في المرحلة النهائية.

وحصدت على جوائز قيمتها تفوق 500 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام لبنانية، كما أنها تستعد للتنافس على لقب ملكة جمال الكون في ديسمبر المقبل.

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