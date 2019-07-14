تعيش أجواء مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تطوي مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة مع تغيير مواقع الكواكب والتأثيرات الفلكية المناسبة خاصة يوم السبت مع وجود القمر في القوس ما يجعلك تعيش بداية اسبوع ممتازة تتقدم بخطى ثابتة نحو اوضاع اكثر ازدهارا يساعدك القمر كي تحصل على الدعم المعنوي اللازم ويجعلك مميزا ساحرا وجذابا متمتعا باعصاب متينة وحيوية ويقدم لك فرصة مهنية جديدة او عتبة اجتماعية جديدة تناقش بمهارة موضوعا يتعلق بالسفر خارج البلاد تفاوض بذكاء وتنشط الزيارات والاتصالات ستكون الحظوظ من نصيبك لكن سوف تفتقر إلى حسن التنظيم تحت تاثير المربع الفلكي وخسوف القمر من برج الجدي بين الاحد والثلاثاء وتشعر أنك تواجه أوضاعاً متشابكة، تأتي نتيجة بعض التأخير والمماطلة فتدخل في مرحلة منخفضة من الحيوية والفعالية لا تعطيك النتيجة التي تريدها لذلك امتنع عن المجازفات والمغامرات تعود الاجواء وتتحسن يومي الاربعاء والخميس وتصبح الصورة واضحة ومشرقة تماماً مع انتقال القمر الى برجك فتتوج جهودك السابقة بانجاز وقرار وخطوة واضحة فتشعر بالاتزان وتستعيد السيطرة على الاوضاع وذلك بقوة ذكائك وحيويتك ونشاطك الفكري وتصرفاتك الحكيمة تشعر بالارتياح فالأجواء تسمح لك بالتخطيط السليم ثم التنفيذ السريع. تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الحوت يوم الجمعة اي الى بيت المال ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان المائي فتزيد مكاسبك وارباحك لكن لا للمصاريف العشوائية حافظ على استقرارك المالي ولا تبذر ارباحك في لحظة طيش فقد تندم لاحقا.

عاطفياً: تعيش اسبوعا رومنسيا وداعما للروابط والعواطف والمشاعر النبيلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام سوف تعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجات الكثيرة في حياتك العاطفية نجاح وتحليق حظ لقاءات عذبة ومناسبات اجتماعية راقية للعازب تظهر معارف جديدة مثيرة للاهتمام .

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