تعيش أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنيًا: اسبوع مهم داعم وواعد بالافضل فصل الصيف مميز بالنسبة الى مواليد الحوت احداث استثنائية ومشاعر جميلة تختفي المشاكل والمواجهات تحت تاثير الشمس والزهرة من السرطان لكن بداية اسبوع ضاغطة مع وجود القمر يوم السبت في القوس في معاكسة مع برجك ما يجعلك ضائعا بين امورك الشخصية والمهنية تكثر المتطلبات والخيارات والظروف العائلية المتشابكة وقد يظهر صراع بين الواجبات والاولويات تعود الفرص الايجابية وتتالق بنجومية مطلقة فتتقدم بطلبات تفاوض وتعرض المشاريع الجديدة بكل جرأة تحت تاثير المربع الفلكي وخسوف القمر من الجدي بين الاحد والثلاثاء قد تتلقى عرضا مغريا او تبلغ منصبا طالما حلمت به ما يزيد ثقتك بالنفس التي تبدو ضرورية لتخطي الاشكالات انت الان في مرحلة فلكية ايجابية تزيدك حرصا على النجاح تتبدل المعطيات مع انتقال القمر الى برج الدلو يومي الاربعاء والخميس فتدخل في مرحلة فارغة وسلبية انتبه من الغلط والبلبة والتعب النفسي والصحي وخفف حساسيتك الزائدة كي لا تتعرض لتحديات واضحة في حقل اختصاصك نظرا لضعف الفرص وفراغ الحظوظ قد تعيش موجة ارباك وفشل وخسارة فلا تعرض استقرار وظيفتك للمخاطر ان الاجواء الفلكية تدعوك الى التحسب والتأمل وعدم استعجال الامور الصبر فهو سلاحك حتى لا تتفاقم الخلافات.تختفي الغيوم والهموم يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان الصديق فتنقلب الاوضاع والمعطيات لصالحك من اجمل ايام الاسبوع باستطاعتك اتخاذ قرارات جريئة والتعويض عن التراجع.

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الحب اخبارا سارة وارتياح تستعيد السلام في محيطك وتهتم لمتطلبات احبائك وتنعم بمشهد فلكي مناسب ويعدك كوكب الزهرة من السرطان الصديق باجواء عاطفية رائعة يطرب لها قلبك فتقوى الروابط العواطف بشكل كبير فتعرف تطورا ملحوظا وسعادة قصوى للعازب انه اسبوع يمهد لاستقرار وارتياح وانفراج عاطفي كبير.

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