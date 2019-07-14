تعيش أجواء مليئة بالضغوطات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تختفي الضغوطات والمعاكسات وتنقلب الاجواء الى الافضل في بداية هذا الاسبوع التي تعلن عن مرحلة مهمة جدا خاصة وان كوكب المشتري لا يزال يتنقل في برجك بالاضافة الى وجود القمر ايضا في برجك يوم السبت الذي يقدم لك الطاقة والدعم والحظوظ كي تأخذ المبادرة او القرار التي تريده وكأن هدية من القدر تفتح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض الناجحة كذلك سوف تكثر الحركة وتنشط الابحاث واللقاءات والدراسات صفحة جديدة بانتظارك كذلك سوف تستقبل خسوف القمر من برج الجدي اي من بيت المال بين الاحد والثلاثاء فتكون تأثيراته مسلطة على الامور المالية من دفع ديون ومستحقات فواتير وخدمات الاجواء ليست سلبية لكن انتبه فقط من المصاريف يتابع الحظ الجيد طريقه مع انتقال القمر الى الدلو يومي الاربعاء والخميس ما يجعلك تستوعب بدقة ووعي فانت شخص نشيط ومبدع لا تنقصك سرعة الخاطر او سرعة البديهة ايام جيدة تتلون بالف لون خيارات مميزة وصدف مفاجئة واتصالات غنية تعيد ترتيب اوضاعك وتفرح لتعاطف وتأييد هناك مشاريع غنية تفتح امامك ابواب السفر بحيث تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع.تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الحوت يوم الجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان فتدخل في مرحلة تحجب عنك الرؤية الصحيحة وتجعلك متمرّداً ، فتخرج عن سيطرتك في بعض الأحيان.

عاطفيًا: تعيش تاثيرات عاطفية تنعش القلب وتحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة في هذا الاسبوع العاطفي بامتياز يشجعك الفلك على المصالحة والإنسجام والتوافق، ان التاثيرات الايجابية لكوكب الزهرة تتحدث عن تناغم مع الحبيب عن شعور بالطمأنينية والاستقرار للعازب يسود جو من التسامح والتصالح وتبادل المشاعر الحارة.

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