تعيش أجواء مليئة بالضغوطات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع دقيق ومهم مع وجود الشمس والزهرة في بيت المواجهة في برج السرطان بالاضافة الى وجود القمر في برج القوس الذي يسلط الضؤ على نقاط ضعفك ومخاوفك ان اقل خطأ سوف يظهر فما عليك الا ان تراقب بدقة تصرفاتك وكلامك واعتمد اسلوب هادئ في تعاملك مع الاخرين انه يوم غير مناسب لاخذ اي قرار او خطوة كبيرة لكن بالرغم من كل هذه المعارك سوف تشعر بالسعادة والفرح بحيث يقدم لك المربع الفلكي وخسوف القمر من برجك بين الاحد والثلاثاء مناخ جميل مشجع وحافل بالانتصارات واللقاءات المثمرة والواعدة بالافضل قد تحتفل بخبر او انفراج مسألة معقدة وقد تحصل على النتائج المطلوبة ولا عجب اذا كانت المبادرات الاولى تطال الوضع المالي كما ان انتقال القمر الى الدلو يومي الاربعاء والخميس اي الى البيت الثاني بيت المال والمكاسب والشهرة يرحّب بك ويعزّز شعبيتك وحظوظك ان كان في الشأن المصرفي او الاجتماعي او الشخصي او المعنوي وبالرغم من تعدد الاتجاهات سوف تنجح بإدخال عنصر النشاط والحماسة الى حياتك. تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر يوم الجمعة الى برج الحوت عليك ان تضاعف جهودك للوصول الى اهدافك اذ انك تواجه بعض العراقيل اجواء بطيئة وراكدة تتراجع فيها الحظوظ فقد تتعرض جهودك للاحباط والعراقيل فلا توقع عقدا او تبدا اي مشروع جديد دقق في حساباتك وحاول ان تجد تسويات بعيداً عن التحديات والمخاطر.

عاطفياً: تضغط عليك الامور والمتطلبات العاطفية والعائلية لذلك حاول ان تواجه الاشكالات مع الشريك بالحوار والتفاهم وابتعد عن العصبية التي تسيء الىى العلاقة وحاول القيام بمجهود ايضافي لاتمام مسؤولياتك ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من السرطان يثير مسالة عائلية او نقاشا يخص مشروعا منزليا او واجبات ومتطلبات وغيرها لذلك تدعوك الحكمة الى التصرف بوعي وحكمة والابتعاد عن الكلام الجاف والالتزام بالواجبات على اكمل وجه.

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