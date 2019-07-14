تعيش أجواء جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يشهد هذا الاسبوع تطورات وتحسينات كبيرة جيدة ومثمرة بداية مع يوم السبت ووجود القمر في القوس في البيت الثاني بيت المال فتتسلط الاضواء على حساباتك المصرفية والفواتر والاقساط والبيع والشراء لكن انتبه من المصاريف الزائدة, كذلك سوف تكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا بين الاحد والثلاثاء بسبب خسوف القمر من برج الجدي فتكون الاجواء لطيفة ناشطة مغذية لافكارك لحماستك لتفاؤلك فترة مهمة ترافقك وتشجعك للمشاركة في نشاطات فكرية واجتماعية اجواء رابحة ونوعية وقت جيدة ومناسبة كي تتحرك تابع مواعيدك ولقاءاتك ان الظروف مناسبة جدا تعمل لصالحك بالرغم من هذا الجو الايجابي سوف تضطر للقيام ببعض التنازلات او لتقديم تضحية مع انتقال القمر الى الدلو الى البيت الرابع يومي الاربعاء والخميس فتكثر المسؤوليات والضغوطات والمتطلبات والمزاجية والقصص الشخصية لذلك لا تؤجل ولا تماطل في عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية. يتبدل المشهد الفلكي وتتحسن الاجواء مع انتقال القمر الى الحوت يوم الجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس في السرطان فتكون انت الرابح الاكبر من هذه التاثيرات المائية الاستثنائية تلاقي نتائج جيدة وايجابية ارتياح وصورة افضل كما يتحدّث الفلك عن سفر او لقاء خارج البلاد كل الاجواء مشجعة على المبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات والحظ الاستثنائي الذي يقدم لك فرصة ثمينة يجب أن تستفيد منها في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة.

عاطفياً: ان الجو العام رومانسي وهادئ ويسمح بتطوير العلاقة مهما كان مستواها، قديمة جديدة متأرجحة او متينة فيحتل الحب مرتبة عالية في حياتك مع وجود الزهرة في برج السرطان الصديق الذي يسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة لتكون كل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف للعازب علاقة جديدة ومميزة تبرز في الاجواء فتبدو وكانك تعيش على بساط الريح.

قد يهمك ايضاً:

أبراج تمتلك لسانًا سليطًا ولا تراعي مشاعر الآخرين بالكلمات الجارحة

الأبراج الفلكية تكشف الرجال الأكثر ميلًا للخيانة