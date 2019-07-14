تعيش أجواء ناجحة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية أسبوع ممتازة وسريعة الايقاع مع وجود القمر في برج القوس يوم السبت الذي يقدم لك المزيد من الدعم والقدرة على توضيح الامور وايصال المعلومات كما يجعل افكارك سريعة تساعدك للتخلص من المواقف المحرجة قد تحصل على عدة عروض للسفر والعمل في الخارج فما عليك سوى الاختيار جيداً ان الجو رائع وهو يسمح لك بالتواصل البنّاء مع مختلف الأطراف.تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الجدي بين الاحد والثلاثاء ليكون خسوفا في مواجهة برجك ما يخلق لك المشاكل والكثير من المتطلبات الشخصية تعب ركض ومسؤوليات فترة سلبية ضغوط صعبة ومستحيلة مناوشات شخصية مسؤوليات عديدة واضواء مسلّطة عليك ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع وتعامل مع الظروف المتقلّبة بنضج وانفتاح تتحسن الاوضاع يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر في الدلو ترتفع حظوظك وتقوى الانفراجات وتنافس اقوى الاقوياء حاول ان تعمل على الامور الصعبة والمتطلبة كما سيكون بانتظارك تطورات ايجابية على الصعيد الشخصي والمهني بسبب التفاؤل الذي يتقدم باتجاهك وفاتحا امامك ابواب التعاون فتدخل بمنعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات في الاوضاع المالية والمهنية لكن بالرغم من الاجواء الايجابية سوف ينتقل القمر الى الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان ما يجعلك تدخل في اهتمامات شخصية وتعب وجدول اعمال ضاغط ومن الضروري التركيز والاهتمام بالاولويات اسبوع يركض بسرعة يعطيك الكثير ويطلب منك الانتباه استغل نوعية الوقت ووظف طاقاتك في الامور الجيد كي تنجح وتتميز.

عاطفياً: حذار فقد تفتقر إلى الموضوعية والهدوء في شؤونك الشخصية والحميمة أيضاً فقد يسود سوء تفاهم ويصعب عليك تمرير رسالتك أو إفهام مقصدك إن معاكسة كوكب الزهرة من السرطان تولّد بعض التجاذبات والخلافات للعازب تجعلك التاثيرات المتناقضة لكوكب الحب تواجه بعض المخاوف فتميل إلى الازدواجية أو يهتف قلبك في اتجاهين.

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