تعيش مرحلة مهمة ومضطربة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا بسبب مواقع فلكية جديدة بداية تراجع عطارد في برجك بالاضافة الى المربع الفلكي والمثلث الفلكي ما يجعل من نوعية الوقت في هذا الاسبوع الغريب بتناقضاته وايجابياته اسبوعا حافلا بالتطورات الجيدة والخبر الابرز وجود القمر في برج القوس الصديق يوم السبت الذي يسهل اعمالك حاول ان تكثف تحركاتك وتابع المسائل المهمة والداعمة لمشاريعك ان نوعية والوقت تعطيك قوة نشاط حيوية ايجابيات وحظوظ يمكنك ان تحلم وان تحقق اهدافك تتبدل التاثيرات الفلكية تحت تاثير خسوف القمر من الجدي بين الاحد والثلاثاء ان الخسوف يقع في بيت العمل ما يعني المزيد من المسؤوليات فتنجح مساعيك ومفاوضاتك ومبادراتك، فتكون ايام مليئة بالشغف والجديد الواعد، وتواكبك معنويات ممتازة. لكن سوف يخفف الفلك من الحظوظ التي واكبتك اذ قد تحمل الايام الاربعاء والخميس وجودا للقمر في الدلو الذي يختلق لك المشاكل والمعاكسات والقصص المزعجة والتعب وعلامات الاستفهام لذلك عليك ان تركز دون ان تضيع وقتك في امور غير ضرورية وانتبه من تراجع صحي وخطر الحوادث قد لا تسير الامور كما تريدها وتشتهيها وتضطر في احيان كثيرة الى مسايرة الاوضاع والانتباه الى صحتك واستقرارك المعنوي تتبدل الظروف لصالحك يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس في السرطان فتتنفس الصعداء وتعود الامور الى مجراها الطبيعي تتلقى معلومات جيدة تشجعك على التحرك لاستعادة موقع مهم فتخوض كل التحديات بثقة بالنفس، وتشقّ طريقك واثقاً ومتكيفا مع التغييرات المهمة التي تخدم مصالحك.

عاطفياً: وجود الزهرة في السرطان المواجه لبرجك يدعوك الى تقدّيم التنازلات في فترة تنذر ببعض المواجهات الشخصية التي تجعلك أمام مفترق طريق ربما تشتبك او يحصل سؤ تفاهم مع الشريك أو الأولاد أو أحد أفراد العائلة، للعازب أسبوع جاف تعاني خلاله من فتور واهمال، وقد تعتقد ان الحبيب يتجاهلك متعمداً اثارة الشكوك والغيرة.

قد يهمك ايضاً:

أبراج تمتلك لسانًا سليطًا ولا تراعي مشاعر الآخرين بالكلمات الجارحة

الأبراج الفلكية تكشف الرجال الأكثر ميلًا للخيانة