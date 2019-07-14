تعيش أجواء مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تغيير الفصول يصب في مصلحتك كما ان فصل الصيف يناسبك تماما ويتآمر معك بالاضافة الى وجود الشمس والزهرة في السرطان تجعل الامور تتحسن وتتغير للافضل لك لن تكون بداية الاسبوع سهلة مع وجود القمر في مواجهة برجك من القوس يوم السبت الذي يجعلك حساس ومنفعل خفف المشاحنات مع الاحباء وانتبه من ازمة قانونية او خلاف مهني سوف تكثر المواجهات والاستفزازات فيتكون عندك انطباع وكأنك بالفعل مظلوم ومحبط وغير قادر على مواجهة الاحداث ترتاح بين الاحد والثلاثاء مع وصول القمر الى الجدي الترابي الصديق ليشكل خسوفا ما يعني ثلاثة ايام جيدة تتحسن نفسيتك ويقدم لك نوع من قدرة على تحقيق نجاح تغيير ايجابي وكأن ابواب الحظ تفتح من جديد امامك وتدخل منه الاخبار السارة والمفاجآت الايجابية فتحرز تطوراً بارزا وتتبدل حياتك المهنية والشخصية والعامة. قد تحصل على ارباح غير متوقعة وتستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما وستتميز كقائد ماهر وجريء. كما يحمل لك يومي الاربعاء والخميس اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة مع انتقال القمر الى الدلو فتكون نظرتك للحياة متفائلة إنها ايام بنّاءة وإيجابيّة للتعارف والتلاقي والانسجام والمصالحة لذلك اظهر افضل ما لديك من نوايا ومشاعر جيدة .تختم الاسبوع بطريقة ضاغطة ومع المزيد من الاعباء والاجواء السلبية مع انتقال القمر الى الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان لذلك حضر نفسك للركض والتعب ابتعد عن المشاكل والاستفزازات ولتكن المرونة والدبلوماسية شعارك.

عاطفياً: قد تعيش هذا الأسبوع عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحباً لا مثيل له، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تاثيرات كوكب الحب من برج السرطان يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك ويقدم لك الحب والرومنسية تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك إذا كنت عازباً.

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