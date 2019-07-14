تعيش مرحلة مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعرف اسبوعا مهما جدا فصل الصيف ووجود الشمس والزهرة في برجك انتقال القمر الى القوس يوم السبت اي في بيت الصحة والعمل كل هذه الطوالع الفلكية تجعلك تنطلق في مرحلة او صفحة جديدة نحو الافضل ونحو الاعلى تعيش اوقاتاً مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة فتترك أينما حللت انطباعاً هائلاً وتلفت الأنظار وقد توظف هذه الإيجابيات لإنجاح أعمالك أو استثماراتك.لكن عليك الحذر من الفترة بين الاحد والثلاثاء تحت تاثير خسوف القمر من برج الجدي فتشعر بنوع من احاسيس ضاغطة وكأن هنالك مؤامرة تحاك ضدك الظروف ليست سهلة قد تحمل نزاعاً قوياً وأوضاعاً صعبة ومعقدة وفضائح واتهامات ومواجهات كن حذرا لا تضخم الامور ولا تجازف ولا تجعل احد يستفزك او يزعجك لا تنجرف وراء التحديات كبر عقلك تتبدل الاجواء يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى الدلو ترتاح من المعاكسات ويقدم لك القمر نوع من انفراج هدوء سكينة وعودة الى الامور الطبيعية وضرورة تصحيح الامور قد تتلقى عروضا وتستفيد من كل شيء جديد ترتاح كليا وبشكل كبير يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الحوت الذي يشكل مثلثا مائيا مع الشمس من برجك فتنقلب الاجواء والحظوظ مئة بالمئة لصالحك وتعطيك حظوظ ولا اجمل تقدم نجاح نفسية مرتاحة معنويات عالية اسبوع مليء بالاحداث الايجابية والمهمة اسبوع جيد جداً يسهل حياتك المهنية والشخصية والعامة.

عاطفياً: تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي ويسمح لك القدر بممارسة هواياتك المفضلة وبلعب دور ناشط في محيطك الاجتماعي والعائلي كما يتحدث كوكب الحب من برجك عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا مع الشريك والاولاد والاحبة للعازب اسبوع يشجّع على التعارف والخروج للقاء الناس والأصحاب، كما يسمح لك بالاختلاط بوجوه جديدة وجذابة.

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