تعيش مرحلة مزعجة خلال هذا الأسبوع

مهنيا: بداية اسبوع مزعجة وضاغطة مع وجود القمر يوم السبت في مواجهة برجك من القوس لذلك تجنب اي جدال او نقاش او حوار وانتبه من المزاجية فقد تشعر ببعض التوتر وربما تقوم بعمل تندم عليه او تشكك بالنوايا حولك فالضغوط كثيرة والمسؤوليات كبيرة، اضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم.لكن سوف ترتاح وتفكر بطريقة هادئة وشفافة مع خسوف القمر في برج الجدي بين الاحد والثلاثاء فتكون فترة انفراجات وافراح فترة غنية بالمشاريع والنشاطات والاحداث البناءة على كافة الاصعدة فأنت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول الى اهدافك كذلك سوف يشجعك القمر من برج الدلو الصديق يومي الاربعاء والخميس فيكون منعطفا جديدا يسهل عليك الامور ويعطيك فرصة للتقدم بحيث يقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي.فجأة تتغير الظروف في عطلة الاسبوع وتتازم الاوضاع من جديد تعب هموم اجواء ضاغطة ذلك يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع السرطان فتدخل في مرحلة امتحان اضواء مسلطة عليك الواجبات والمطلبات العائلية والصحية والمهنية فلن يساعدك الحظ فتجد نفسك وحيداً في وجه العاصفة. سوف تتعرض اكثر من مرة لاستجواب او مساءلة ومن الضروري تقديم تبرير وتوضيح دقيق وشامل لكن تستطيع ان تتخطى كل المشاكل بالهدوء وبعدم تأزيم الامور اسبوع موفق اتمناه للجميع.

عاطفيًا: سوف تجرؤ على إشباع فضولك من خلال عيش تجارب جديدة فلا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك الحميمة وتسيطر على حياتك الشخصية بشكل مدهش فتبرز نجماً في محيطك وبين اهلك واحبائك للعازب ستكون على موعد مع غرام ساحر أو تبني صداقة جديدة، وتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين.

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