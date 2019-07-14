تعيش اسبوعًا غنيًا وحافلًا بالتقدم

مهنيًا: تعيش أسبوعا مهما جدا اسبوعا غنيا وحافلا بالتقدم والنجاح ان فصل الصيف يحضر لك الكثير من المفاجآت والنشاطات المسلية مع وجود الزهرة والشمس في السرطان في برج صديق لك والذي يؤكد على خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة. لكن عليك التنبه ليوم السبت مع وجود القمر في القوس الذي يدعوك لتحضير الملفات والافكار وان تكون جاهز لكل التفاصيل من اوراق ومستندات تتبدل الظروف وتنقلب لصالحك بين الاحد والثلاثاء مع خسوف القمر في برج الجدي الترابي الصديق ثلاثة ايام حافلة بالنجاح والتقدم كل ما تخطط له ينجح ايام مثمرة ومفيدة لك بحيث تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود لكن بالرغم من هذه الايجابيات سوف تطل على يومين حافلين بالمسؤوليات والضغوط والتناقضات يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى الدلو اي الى البيت العاشر ومن الضروري ان تكون واعيا على اهمية ونوعية اعمالك التي تقدمها خفف من القلق وكن واثقا من نفسك وجاهزا لكل الامور الطارئة لأن الوضع الفلكي لن يخدم مصلحتك لذلك اسع الى تدارك الامور قبل ان تصطدم برفض من قبل بعض المسؤولين تتغير الاجواء وتصبح ممتازة فتعيش عطلة اسبوع رائعة وداعمة ومسلية يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان تتنفس الصعداء وترتاح يوم جيد يسمح لك ان تنمي وتقوي علاقاتك واعمالك فانت انسان موهوب فنان ذواق لكل ما هو جميل نهاية اسبوع جيدة تجعلك تتقدم بطريقة ممتازة.

عاطفيًا: اسبوع جميل ودافىء يساهم في تقريب وجهات النظر وطرد الهواجس.مع وجود كوكب الزهرة في برج السرطان الصديق الذي يقدم لك الدعم للقيام بخطوة جريئة للفت اهتمام الأحباء. حاول إن كنت أبًا أو أمًا، ان تعطي الأولاد مزيدًا من الوقت على حساب العمل للعازب, تتلقى دعوات كثيرة وعروض وصداقات مناسبة جدا ما يجعلك عاشقا حالما.

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