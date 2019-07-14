تعيش مرحلة مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنيًا: تتوضح الامور تحت تاثير القمر من برج القوس الصديق يوم السبت وتسمع خبرا سارا وتفرح لمصالحة او انطلاقة مرحلة جديدة من حياتك تتحمس ايضا لبدء مشروع او لاتخاذ قرار او تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات. وربما تتيح لك هذه الفترة مجالاً للانخراط في السلك السياسي إذا شئت. بالرغم من الاجواء الايجابية يجب ان تحذر التاثيرات الضاغطة والسلبية بين الاحد والثلاثاء بسبب خسوف القمر في برج الجدي لذلك حاول ان تبتعد عن الجدال وتجنب العناد وكن حريصا على استقرار العلاقات المهنية مسائل شخصية او مالية لا ترفع صوتك ولا تتذمر حاذر التقصير والاهمال ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتحكم السيطرة على أوضاعك يومي الاربعاء والخميس سوف تنال مكافأة مالية فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع ولا تخش من المطالبة بحقوقك، فقد تجد الآذان المصغية وترى أن الجهود التي بذلتها من أجل تحسين أوضاعك المالية والمهنية وتستعيد قدرتك على إدارة شؤونك كما تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب او سفر او رحلة استجمام تعود الظروف لتعمل ضدك مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي سيشكل مثلثا فلكيا مائيا ضاغطا حاذر من جدال حول مسائل شخصية او عائلية وانتبه من التقصير والاهمال واسع للمحافظة على استقرارك الحالي.

عاطفيا:ينذر الفلك ببعض المتاعب العاطفية او الصحية او الاعطال المفاجئة في المنزل مع وجود الزهرة والشمس في السرطان المواجه لبرجك ، تبدو غير مطمئن إلى سير العلاقات وتعبّر عن عدم رضاك بأسلوب أو بآخر. ان طباعك الصعبة تسبب لك المزيد من التوتر وقد تضطرّك الظروف إلى اتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغايرة في تعاطيك مع الشريك. للعازب قد تتأرجح بين الشغف والمطالبة والمحاسبة من جهة، والتخلّي واللامبالاة من جهة أخرى.

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