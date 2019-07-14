تعرَّف إلى تأثير القمر السلبي على جميع الأبراج‎

تبدأ تأثيرات خسوف القمر قبل أسبوع وتستمر من بعد الخسوف أسبوعا آخر تأثيرات سلبية كانت أم إيجابية، كذلك يسيطر على حركة القمر حدثان بارزان بحيث يسجل الفلك بين الأحد والثلاثاء مربعا فلكيا بين القمر المكتمل في الجدي والشمس من السرطان، كما يسجل يوم الجمعة مثلثا فلكيا بين القمر من الحوت والشمس من السرطان.

بالنسبة إلى حركة القمر سوف تسيطر على بداية الأسبوع أجواء نارية ترابية وهوائية ومائية يعني تقريبا كل الأبراج لديها يوم أو أكثر من الحظ، ونختم الأسبوع مع مثلث فلكي مائي يوم الجمعة بين القمر من الحوت والشمس من السرطان ما يعني مرونة مصالحة وتصحيح أخطاء وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة عند كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

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وتشهد تنقلات الكواكب تراجعا لكوكب عطارد في برج الأسد ما يعني متاعب في التعامل مع الغرباء أو مشاكل تقنية في الأجهزة الإلكترونية والهواتف وتأخير في المواصلات والأوراق القانوية والملفات الإدارية هذه المعاكسات ستكون من نصيب كل من مواليد الثور الأسد العقرب والدلو، وبالنسبة إلى تحركات الكواكب الشمس والزهرة في السرطان يعني بعض التراجع والخلافات العاطفية والعائلية لمواليد الحمل الميزان والجدي لهم أو لأحد المقربين المريخ وعطارد متراجعا في الأسد أورانوس في الثور زحل وبلوتون في الجدي القوس متراجعا في القوس.

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