تعرف على أكثر 15 متحفا زيارة في العالم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يسعى محبو السفر عادة إلى زيارة المتاحف والمعارض الفنية في بداية جولاتهم السياحية.

وتوفر غالبية البلدان السياحية فرصة جيدة للزوار للتعرف على التاريخ والفن الخاص بها، وبلغ إجمالي عدد الزوار في المتاحف العشرين الأكثر زيارة في العالم حوالي 108.1 مليون زائر.

ويرصد لكم موقع insider أشهر 15 متحف ومعارض فنية يقصدها السائحون من جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب تقرير جمعية Themed Entertainment Association (TEA) لعام 2018.

15 - متحف تشجيانغ - هانغتشو (الصين)

عدد الزائرين في عام 2018: 4.2 مليون، النمو مقارنة بعام 2017: + 14.4٪

14- متحف الأرميتاج - سانت بطرسبرغ (روسيا)

يعتبر متحف الأرميتاج (1764) أحد أكبر المتاحف الثلاثة في العالم (إلى جانب متحف اللوفر والميت).

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 4.2 مليون، والنمو مقارنة بعام 2017: + 1.8٪

13 - متحف العلوم والتكنولوجيا الصيني - بكين، الصين

يقع بالقرب من استاد بكين الأوليمبي، وهو المتحف الأكثر زيارة في الصين.

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 4.4 مليون، والنمو مقارنة بعام 2017: + 10.5٪

12 - المتحف الوطني للفنون - الولايات المتحدة

عدد الزائرين في عام 2018: 4.4 مليون

النمو مقارنة بعام 2017: -15،8٪

11 - المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي - واشنطن ، الولايات المتحدة

ويعتبر المتحف مؤسسة بحثية لـ 185 من الباحثين في التاريخ الطبيعي، وهي الأكبر من نوعها في العالم.

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 4.8 مليون. أما النمو مقارنة بعام 2017: -20٪

10- المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي - مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 5 ملايين، في حين النمو مقارنة بعام 2017: 0٪

9 - متحف التاريخ الطبيعي - لندن بالمملكة المتحدة

يحتوي المتحف على مختلف العينات التي جمعها عالم التاريخ الطبيعي تشارلز داروين.

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 5.2 مليون، أما النمو مقارنة بعام 2017: + 9.7٪

8 - المعرض الوطني - لندن بالمملكة المتحدة

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ويقع في ميدان Trafalgar، والدخول إلى هذا المتحف مجاني، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المتاحف الرئيسية الأخرى في لندن.

وعدد الزائرين في عام 2018: 5.736 مليون، فيما بلغ النمو مقارنة بعام 2017: + 9.7٪

7 - تيت مودرن - لندن بالمملكة المتحدة

ويعتبر مؤسسة الفن الحديث الأكثر زيارة في العالم.

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 5.8 مليون، في حين النمو مقارنة بعام 2017: -1.3٪

6 - المتحف البريطاني - لندن بالمملكة المتحدة

ويضم هذا المتحف حجر رشيد وجزء من Parthenon Frieze من أثينا، ولم تفلح اليونان في استعادتها.

وبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 5.8 مليون، والنمو مقارنة بعام 2017: + 3.8٪

5 - الوطني للطيران والفضاء - واشنطن - الولايات المتحدة

يضم المتحف أدوات الهامة خاصة بتاريخ الطيران، بما في ذلك الطائرة التي سمحت لتشارلز ليندبرج بعبور المحيط الأطلسي، إلى جانب وحدة التحكم أبولو 11.

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 4.8 مليون، في حين كان النمو مقارنة بعام 2017: -20٪

4 - متحف الفاتيكان - مدينة الفاتيكان

يقع هذا المتحف في المدينة البابوية، والتي تضم كنيسة السيستين.

ويبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 6.7 مليون

أما النمو مقارنة بعام 2017: + 5.1٪

3- متحف المتروبوليتان للفنون - مدينة نيويورك - الولايات المتحدة

وبلغ عدد الزائرين في عام 2018: 7.36 مليون، وكان النمو مقارنة بعام 2017: + 5.1٪

2- المتحف الوطني الصيني - بكين بالصين

يقع المتحف في ميدان Tian'anmen Square ، ويحتل حوالي 200000 متر مربع، ويستعرض المتحف تاريخ الصين منذ حوالي مليون عام.

عدد الزائرين في عام 2018: 8.6 مليون زائر

النمو مقارنة بعام 2017: + 6.8٪

1 - متحف اللوفر - باريس في فرنسا

عدد الزوار في عام 2018: 10.2 مليون

النمو مقارنة بعام 2017: + 25.9٪