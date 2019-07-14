ماذا يحدث لجسمك عند النوم تحت التكييف والمروحة باستمرار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يفضل البعض النوم في غرف بها مبردات الهواء مثل التكيف أو المراوح، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.. لكن هل تعرفون خطورة النوم في هذه الأجواء؟

للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور طارق محمد يوسف، أستاذ الباطنة بطب عين شمس، إن مبردات الهواء لا تأذي فقظ الجهاز التنفسي، ولكن تسبب الكثير من المشاكل الجلدية مثل جفاف الجلد وتؤدي أيضًا إلى الكسل والخمول، وغيرها مثل:

الشعور بالصداع والغثيان:

يؤدى النوم في غرفة منخفضة الحرارة لفترة طويلة إلى الإصابة بالصداع، والغثيان.

الالتهابات الرئوية:

يؤدى النوم في مكيف الهواء إلى الإصابة بالالتهابات في الرئة والحساسية، وذلك لأن مكيف الهواء يحمل الكثير من الغبار من الخارج، ما قد يسبب انتقال الأمراض عبر الهواء.

التهاب المسالك البولية:

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يؤدى النوم في مكيف الهواء إلى الإصابة بالتهاب في المسالك البولية، إلى جانب الإصابة بالبرد واحتقان اللوز والأنفلونزا.

آلام الرقبة:

يؤدى التعرض في درجات حرارة مختلفة من المنخفض إلى العالي بالإصابة بآلام في الظهر والرقبة، إلى جانب الإصابة بتقلصات في العضل.

الأمراض المزمنة:

يزيد التكييف من ظهور أمراض مزمنة مثل انخفاض ضغط الدم، ويزيد من ضربات القلب لمرضي القلب.

حساسية العين:

يؤثر مع الوقت علي شكل حدقة العين ويسبب حساسية الجلد حول العين، مما يزيد الحكة والتهيج والإحمرار داخل وحول العين، مما يؤثر علي النظر على المدى طويل.