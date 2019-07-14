مكياج عيون لبناني.. على طريقة هيفا ونانسي واليسا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 04:31 مساءً - تشتهر النجمات اللبنانيات بلمسة مكياج سحري حتى باتت النساء في العالم العربي يبحثن عن مكياج عيون لبناني ويعمدن إلى تطبيقه ليتقارب مظهرهنّ مع مظهر أشهر نجمات لبنان مثال هيفا وهبي و نانسي عجرم و اليسا.

طريقة وضع الهايلايتر بأسهل الخطو



ويعرف عن مكياج عيون لبناني بأنه يبرز قوّة المرأة وجرأتها ويعطيها سحراً، كما يعمد مكياج عيون لبناني بشكل أساسي إلى تحديد العين إما برسمة الآيلاينر أو بظلال العيون الداكنة لمكياج سموكي خلاب.

المايكروبليدنج... كل ما يجب أن تعرفيه حولها



مكياج عيون لبناني.. على طريقة هيفا

مكياج عيون لبناني



الخطوة الأولى: طبقي ظلال عيون باللون الأبيض بواسطة فرشاة مكياج على الجفن المتحرك لتوحيد لون العين ثمّ اختاري ظلال باللون البني الفاتح أو الداكن بحسب الرغبة وطبقيه فوق اللون الأبيض واحرصي على دمجه جيداً.

الخطوة الثانية: ارسمي خط أيلاينر رفيع باللون الأسود ابتداءً من زاوية العين الداخلية وصولاً إلى زاوية العين الخارجية لتعزيز جمال عيونك.

الخطوة الثالثة: ضعي الكحل الأسود داخل العين لأنه يعمل على تكبيرها ويمنحك لوك جذاب

الخطوة الرابعة: طبقي المسكرا السوداء لتطويل رموشك وتكثيفها



ماسكرا من الألياف الطبيعية لرموش جذابة



مكياج عيون لبناني.. على طريقة نانسي

مكياج عيون لبناني



الخطوة الأولى: بعد وضع الكونسيلر وتثبيته بالبودرة الحرّة، وزّعي كمّية صغيرة من الظلّ باللون البنّي الفاتح عند زاوية العين الخارجيّة، في محاولة لابتكار مثلّث كبير يصل حتّى حدود منتصف ثنية الجفن المتحرّك.

الخطوة الثانية: مرّري ظلاً رمادياً فاتحاً على الزاوية الخارجية للجفن المتحرّك، بمحاذاة خطّ الرموش.

الخطوة الثالثة: بحركة دائريّة خفيفة، أدمجي اللونين حتّى تختفي الحدود بينهما.

الخطوة الرابعة: أعيدي وضع ظلّ اللون الرمادي الداكن على زاوية العين الخارجيّة، من منتصف الجفن صعوداً إلى حدود الثنية.

الخطوة الخامسة: بطريقة التربيت، ضعي الظلّ الذهبي الفاتح عند زاوية العين الداخليّة.

الخطوة السادسة: ضعي قليلاً من الظلّ الفضّي الناعم في منتصف الجفن، فوق بؤبؤ العين.

الخطوة السابعة: أرسمي خطّ الرموش بآيلاينر أسود داكن، واحرصي على تمريره جيّداً بين الرموش، لتصبح كثيفة.

الخطوة الثامنة: لمنح النظرة مزيداً من السحر، استخدمي الرموش الإصطناعيّة، أو ضعي 4 طبقات من الماسكارا المكثّفة، على أن يكون اتّجاه الفرشاة إلى خارج العين. لا تنسي أن تمرّري قلم كحل أسود داخل العين، لإضفاء البريق على النظرة.



أفضل أنواع البرايمر لمكياج ثابت في الصيف



مكياج عيون لبناني.. على طريقة اليسا

مكياج عيون لبناني



الخطوة الأولى: لثبات مكياج العينين، استخدمي كخطوة أولى المستحضر التمهيدي المعزَّز بجزيئات تضيء المناطق الداكنة. ثمّ مرّري لون البيج المضيء على كامل الجفن العلوي.

الخطوة الثانية: بواسطة فرشاة مسطّحة، ضعي الظلّ الذهبي في منتصف الجفن العلوي وصولاً إلى زاوية العين الداخليّة.

الخطوة الثالثة: بواسطة ظلّ بنّي داكن، شكّلي مثلّثاً في زاوية العين الخارجيّة، وادمجي اللون حتّى يتلاشى في منتصف ثنية الجفن.

الخطوة الرابعة: حدّدي خطّ الرموش بواسطة الآيلاينر، ومدّيه حتّى يشكّل مثلّثاً عند طرف ثنية الجفن الخارجي. احرصي على أن تكون يدك ثابتة، منعاً للتلطيخ. بإمكانك رسم العين بقلم بصيغة مقاوِمة للماء، على أن تمرّري فوقه الآيلاينر.

الخطوة الخامسة: تعزيز النظرة ومنحها جاذبيّة مضاعفة، استخدمي وصلة من الرموش الإصطناعيّة، ثم احرصي على تمرير الآيلاينر مرّة أخرى فوق حدود الوصلة. انتظري حتّى يجفّ اللصوق، ثم مرّري عدّة طبقات من الماسكارا المكثّفة.

أفضل باليت كنتور كريمي لصيف 2019