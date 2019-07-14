ماسك الشاي الأخضر اصنعيه بنفسك بكل بساطة بالمنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 04:31 مساءً - الشاي الأخضر معروف بفوائده المختلفة بعالم العناية بالبشرة والجمال، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة الجلد ونضارته بشكل عام.



لهذا ننصحك باعتماد ماسكات الشاي الأخضر بشكل دوري، على الأقل مرة أسبوعيا، لتحصلي على كل هذه الفوائد وتحافظي على جمال بشرتك.



فوائد الشاي الأخضر للبشرة



- يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للبكتيريا والالتهابات، لهذا فهو ينظف بشرتك من العمق.



- من أهم المواد التي يحتوي عليها الشاي الأخضر هي مضادات الأكسدة، التي تكافح علامات تقدم سن البشرة وتحميك من التجاعيد، وتحافظ على بشرتك صحية وشبابية.



- الشاي الأخضر مفيد للبشرة الدهنية، ويقلل من إفراز الدّهون في الغدد الدّهنيّة، وله خصائص قابضة للمسام.



- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويحميك من ظهور البقع الداكنة التي تسببها الشمس.



- يعتبر مُقشّرا يجدّد الخلايا، ويزيل الجلد الميت والدهون الزّائدة عن البشرة



- يُخفّف من الانتفاخ تحت العينين والهالات السّوداء، النّاتجة عن التّعب وقلّة النّوم.



خلطة الشاي الأخضر والماء

ماسك الشاي الأخضر



المكونات

- ملعقة شاي أخضر صغيرة

- قطرات من الماء



تحضير الماسك



اخلطي الشاي الأخضر مع قطرات الماء، حتى يصبح الخليط كالعجين.

على بشرتك المبللة، ضعي الخليط وافركي بشرتك بلطف لتنظيفها.

اتركي الماسك من 5-7 دقائق، ومن ثم اشطفي وجهك بالماء.



خلطة الشاي الأخضر مع الحليب

ماسك الشاي الأخضر



المكونات



- 2 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

- ملعقة حليب صغيرة

- زيت زيتون للبشرة الجافة



تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بعدها بالماء.



خلطة الشاي الأخضر مع العسل والبيكنج صودا

ماسك الشاي الأخضر



المكونات



- ملعقة صغيرة شاي أخضر

- ملعقة صغيرة بيكنج صودا

- ملعقة صغيرة عسل خام

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تحضير الماسك



اخلطي الشاي الأخضر مع العسل والبيكنج صودا، حتى يصبح الخليط متجانسا.

ضعي الخليط على بشرتك، مع الفرك قليلا، ومن ثم اتركي الخليط لمدة 5 دقائق لا أكثر.

اشطفي وجهك بعدها بالماء.



ملحوظة



قبل البدء في عمل أي ماسك، يفضل غسل البشرة جيدا وتنظيفها بعمق، وسيكون من الأفضل إن تعرضت لحمام البخار، لضمان الحصول على نتيجة مرغوبة.

وبعد وضع الماسك وغسل الوجه، لا تنسي وضع مادة لغلق المسام، كماء الورد أو الثلج.

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