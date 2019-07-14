صور نقش حناء ناعمة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 04:31 مساءً - صور نقش حناء، بموديلات تتنوّع بين الهندسيّة بأسلوب مبتكر، وبين تلك المستوحاة من الطبيعة النابضة بالحياة، وأخرى متشابكة ومتقنة بأسلوب عصري، اختارها لكِ "الخليج 365.نت" لتستلهمي بعض الأفكار منها، وتزيّني بها يديكِ أو قدميكِ، وحتى أماكن مختلفة من جسمِك. فما عليكِ سوى اختيار ما يناسب ذوقكِ في الصور الآتية:

صور نقش حنّاء لافتة



1-صور نقش حناء لليدين

نقش حنّاء لليدين



زيّني يديكِ من معصمكِ وحتى أصابعكِ أو أصبع واحدة، على المعصم، من خلال اعتماد نقوش حناء برسومات هندسية مبتكرة.



2-صور نقش حناء للقدمين

نقش حناء للقدمين



في موسم الصيف، تكثر موديلات الأحذية المفتوحة من الأمام. لذا، زيّني قدميكِ برسومات نقوش الحناء، لتُبرزي جمال قدميكِ.



3-صور نقش حناء للكتف

نقش حنّاء للكتف

تتنوّع موديلات رسومات نقوش الحناء، وتختلف وفق ذوق كل امرأة. ولكن، إذا كنتِ ترغبين بتزيين كتفيكِ بنقوش الحنّاء، اختاري الرسومات الناعمة لتنعمي باطلالة أنثوية لافتة.



4-ما لا تعرفونه عن نقش الحناء

نقش الحناء أشيع استخدامها في المناسبات السعيدة منذ قرون

يُعتبر نقش اليدين والقدمين وحتى مناطق مختلفة من الجسم بالحنّاء للزّينة، من التقاليد المتوارثة منذ قرون في عالم الجمال، وقد أشيع استخدام نقش الحنّاء في المناسبات السعيدة، كحفلات الخطوبة والزفاف والمهرجانات.

نقوش الحناء، صيحة انتشرت منذ قرون في عالم الجمال، وأشيع استخدامها في المناسبات السعيدة. ويتم استخدامها لتزيين مناطق مختلفة من الجسم برسومات متنوعة ومتعدّدة.

أما الحناء، فهو نبات يُؤخذ من شجرة تحمل الاسم ذاته، من مناطق شبه الجزيرة العربيّة، وشمال أفريقيا. ويُصنع مسحوق الحنّاء عن طريق تجفيف أوراق نبات الحناء وطحنها.



5-طرق الحفاظ على نقش الحناء لمدة أطول

طرق الحفاظ على نقش الحناء لمدة طويلة



غالبًا، ما يتعرّض نقش الحنّاء إلى الزوال بعد مدة قصيرة. وللحفاظ عليه لفترة أطول، عليك ِاتّباع النصائح الآتية:

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تنظيف البشرة قبل البدء بالنقش عليها، كي تمتص الحناء جيدًا

تحضير مزيج من خلال إضافة السّكر وقطرات عدة من اللّيمون إلى الماء المغلي، ووضع القليل من الخليط على النّقش بعد جفافه.

تسخين بعض الحبّات من القرنفل في مقلاة، وتعريض النقش للدخان المتصاعد.

عدم استخدام الصابون بكثرة، أو فرك اليدين، وتجنّب وضع الماء على النّقش لمدة 45 دقيقة على الأقل؛ لضمان جفافه

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